Коммунист все-таки пошел на выборы в Приморье. Самовыдвиженцем

Андрей Ищенко подал документы для участия в выборах губернатора Приморского края. Партия КПРФ, от которой он выдвигался на сентябрьских выборах, отказалась от участия в губернаторской кампании. Это случилось на региональной партконференции 3 ноября. Тогда говорили, что в условиях нынешней конкуренции "будет сложно пройти муниципальный фильтр". Теперь 37-летний Ищенко идет на вы как самовыдвиженец. Напомним, что нынешний врио губернатора Приморского края также идет на выборы как самовыдвиженец. Состоятся они 16 декабря.

О своих планах Андрей Сергеевич, не будь он коммунистом, сообщил в день 101-летия Великого Октября.

- Я поставлен в неравные условия - за 10 дней мне надо собрать 8000 подписей жителей края и 147 подписей депутатов городских, районных дум и муниципальных комитетов сельских поселений. Мне говорят, что это невозможно. Давайте докажем, что приморцы способны решать свою судьбу.

Лидер приморских коммунистов Анатолий Долгачев рассказал, что за Ищенко партия не в ответе.

- Он это действие не согласовывал ни с бюро крайкома, ни со мной как с первым секретарём. Но это - его гражданская воля. КПРФ не препятствует ему в данном вопросе. Когда пройдут все эти процессы, - учитывая, что он сделал это, не посоветовавшись, - то сядем и будем разговаривать. Ничего предательского в этом пока не вижу. Пусть попытает счастья.