Коммунист обвинил русских в их проблемах

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал виновных в проведении пенсионной реформы в России. По словам политика, в этом якобы виноваты сами русские люди.

В интервью URA.RU Зюганов заявил, что вина за проведение пенсионной реформы якобы лежит на русских из-за их нежелания поддерживать протестные мероприятия партии КПРФ.

В своём интервью Зюганов откровенно призвал русских участвовать в митингах. Отметим, что, как правило, акции партии КПРФ носят стихийный характер и не согласуются властями из-за нарушений эпидемиологических правил по недопущению распространения коронавируса.

Повышение пенсионного возраста в России произошло летом 2018 года. Президент России Владимир Путин объяснил принятое решение экономическими и демографическими проблемами страны.