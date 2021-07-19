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Коммунист обвинил русских в их проблемах
19 июля 2021, 12:55 • 241 • Политика
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал виновных в проведении пенсионной реформы в России. По словам политика, в этом якобы виноваты сами русские люди.
В интервью URA.RU Зюганов заявил, что вина за проведение пенсионной реформы якобы лежит на русских из-за их нежелания поддерживать протестные мероприятия партии КПРФ.
В своём интервью Зюганов откровенно призвал русских участвовать в митингах. Отметим, что, как правило, акции партии КПРФ носят стихийный характер и не согласуются властями из-за нарушений эпидемиологических правил по недопущению распространения коронавируса.
Повышение пенсионного возраста в России произошло летом 2018 года. Президент России Владимир Путин объяснил принятое решение экономическими и демографическими проблемами страны.
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