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«Коммерсантъ» сообщил об аресте судом Кипра активов миллиардера Фирташа

16 января 2019, 11:25  •  83 • Украина
Суд Кипра арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн для обеспечения по иску российского банка ВТБ, которому задолжали две компании бизнесмена — ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции».
 
Reuters
 

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, юристы банка ВТБ подали иск в окружной суд кипрского города Лимасол 20 декабря 2018 года.

В пресс-службе ВТБ «Коммерсанту» подтвердили данные об аресте активов Фирташа.

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