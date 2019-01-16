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«Коммерсантъ» сообщил об аресте судом Кипра активов миллиардера Фирташа
16 января 2019, 11:25 • 83 • Украина
Суд Кипра арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн для обеспечения по иску российского банка ВТБ, которому задолжали две компании бизнесмена — ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции».
Reuters
Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, юристы банка ВТБ подали иск в окружной суд кипрского города Лимасол 20 декабря 2018 года.
В пресс-службе ВТБ «Коммерсанту» подтвердили данные об аресте активов Фирташа.
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