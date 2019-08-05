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«Коммерсантъ»: поставки российского угля на Украину упали на 85%
05 августа 2019, 11:54 • 123 • Украина
Поставки российского угля на Украину упали на 85% в июне, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
©Александр Кряжев РИА Новости
Как отмечается, экспорт угля из России на Украину сократился в июне в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3% — на 750 тыс. тонн (до 129,3 тыс. тонн).
Указывается, что за полгода поставки сократились на 11,1%, или 556 тыс. тонн,— до 4,9 млн тонн.
Из данных управления следует, что в июне большинство крупнейших экспортёров либо прекратили поставки, либо снизили их в несколько раз.
1 июня вступил в силу запрет на поставки нефтепродуктов из России на Украину.
На основании отдельных разрешений можно будет ввозить продукцию, включая уголь и нефтепродукты.
Подробнее — в материале RT.
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