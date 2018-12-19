Коммерческого Рождества не будет: борьбу с американизацией объявили в Китае

Правительство китайского Ланфана радикально подошло к борьбе с американизацией, глобализацией и коммерческой подоплёкой религиозных праздников. В городе запретили все католические рождественские украшения и мероприятия.

Борьба с культурной глобализацией и навязыванием католической культуры началась в Китае. Так, под Пекином, в городе Ланфан, городские власти отменили празднование католического Рождества. Что же это означает на практике? Блюстители порядка будут следить, чтобы в городе не появились европейские украшения, распродажи и праздничные шествия, об этом сообщает газета South China Morning Post.

Также известно, что специально для этих целей будет усилен патруль, чтобы не допустить присутствия на улицах рождественских елей, Санта-Клаусов и другой атрибутики.