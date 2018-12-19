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Коммерческого Рождества не будет: борьбу с американизацией объявили в Китае

19 декабря 2018, 10:24  •  142 • В мире
Правительство китайского Ланфана радикально подошло к борьбе с американизацией, глобализацией и коммерческой подоплёкой религиозных праздников. В городе запретили все католические рождественские украшения и мероприятия.
Борьба с культурной глобализацией и навязыванием католической культуры началась в Китае. Так, под Пекином, в городе Ланфан, городские власти отменили празднование католического Рождества. Что же это означает на практике? Блюстители порядка будут следить, чтобы в городе не появились европейские украшения, распродажи и праздничные шествия, об этом сообщает газета South China Morning Post.
Также известно, что специально для этих целей будет усилен патруль, чтобы не допустить присутствия на улицах рождественских елей, Санта-Клаусов и другой атрибутики.

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