Коммерческое партнёрство: в США предложили укрепить военный потенциал Прибалтики

Сотрудники исследовательской службы конгресса США призвали американский парламент укреплять потенциал Вооружённых сил Латвии, Литвы и Эстонии. Специалисты предполагают, что прибалтийские республики в будущем продолжат видеть в Штатах лидера в вопросах внешней политики и безопасности. С докладом ознакомился RT. Как уверяют специалисты, Штаты и Прибалтика сотрудничают в сфере безопасности с целью предотвращения «российской агрессии». Они напоминают, что в балтийских государствах обеспокоены возможностями вооружения РФ, а также гибридными угрозами. Однако, по мнению политологов, антироссийская риторика — лишь повод для обеих сторон реализовать свои коммерческие интересы. США таким образом сбывают продукцию ВПК, а Прибалтика рассчитывает заполучить дополнительное финансирование от западного партнёра.

Исследовательская служба конгресса США дала характеристику отношениям с Литвой, Латвией и Эстонией. Специалисты предполагают, что прибалтийские республики в будущем продолжат видеть в Штатах лидера в вопросах внешней политики и безопасности.

«Интерес для конгресса могут представлять усилия по укреплению потенциала Вооружённых сил стран Балтии, в том числе за счёт продажи этим странам американских вооружений и предоставления им помощи в сфере безопасности», — говорится в документе службы, с текстом которого ознакомился RT.

Литва, Латвия и Эстония — «надёжные и ценные союзники, способствующие поддержанию безопасности и стабильности в Европе», отмечают аналитики, ссылаясь на сведения Госдепартамента США. По мнению американских специалистов, связи с Вашингтоном являются для этих государств гарантом защиты от «российской угрозы и давления».

«Большинство политиков в странах Балтии склонны видеть в отношениях между их государствами и Соединёнными Штатами главную гарантию защиты от давления или возможных угроз со стороны России», — утверждают они.

В документе также приводятся данные Госдепа об уже предоставленной балтийским республикам финансовой помощи. Так, с 2014 года в рамках двух программ на покупку оборонительных средств было потрачено более $800 млн. А с 2015 года более $150 млн ушло на укрепление обороны против гибридных и электронных угроз, обеспечение безопасности границ, улучшение оповещения о воздушной и морской обстановке и повышение способности стран к взаимодействию с НАТО. Ещё $290 млн странам предоставил Пентагон в рамках программы по обучению и оснащению.

Тем временем сами балтийские государства выступают за расширение военного сотрудничества с США. Об этом в октябре заявлял глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. А министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, в свою очередь, подчеркнул, что его страна поддерживает долгосрочное присутствие американских вооружённых сил.

«Мы неуклонно и терпеливо стремимся к расширению долгосрочного военного присутствия США в Литве и во всём регионе... Присутствие американских военных сил является важнейшим фактором сдерживания и будет содействовать усилиям НАТО в Балтийском регионе», — сказал Кароблис.

Президент США Трамп во время совместной пресс-конференции с лидерами стран Балтии

Reuters

© Carlos Barria

Прибалтика намеренно заигрывает с США, чтобы заполучить дополнительные деньги, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«После распада СССР эти три республики остались на периферии, и теперь их единственные экономические дивиденды — подачки от Запада за антироссийскую риторику. Прибалтика пытается сделать бизнес, заработать денег, а американцы их в этом деле поддерживают», — рассказал он RT.

Блохин заметил, что военная помощь Запада является элементом «сдерживания» России наряду с демонстративными учениями. Так Москву пытаются втянуть в гонку вооружений. Однако говорить о том, что США и другие союзники решатся вступить в реальный военный конфликт с РФ из-за балтийских государств, не приходится.

Эту точку зрения разделяет профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев.

«Вся история с угрозой Прибалтике — миф, но ещё большим мифом является то, что США смогут кого-то там защитить. Союзники по НАТО никогда не станут воевать с Россией и подвергаться ядерной атаке из-за этих государств», — сказал эксперт.

Политолог указал, что Вашингтон, в свою очередь, тоже преследует коммерческие интересы, сотрудничая с балтийскими республиками. К примеру, реализует продукцию своего военно-промышленного комплекса.

Наговоры за бонусы

Тем не менее исследовательская служба конгресса продолжает апеллировать к необходимости предотвращения мифической «российской агрессии» и обеспечения «энергетической безопасности».

«Интерес конгресса к странам Балтии был сосредоточен в основном на оборонном сотрудничестве и оказании им помощи в сфере безопасности в целях предотвращения потенциальной российской агрессии и противодействия гибридным угрозам, таким как дезинформационные кампании и кибератаки. Другая приоритетная сфера интересов США и конгресса в Балтийском регионе — энергетическая безопасность», — сообщается в документе.

Авторы напоминают, что Вильнюс, Таллин и Рига обеспокоены растущим военным потенциалом России в регионе. Они приводят мнение западных военных экспертов, которые считают, что РФ якобы способна полностью закрыть доступ к Балтийскому морю и небу над ним, чтобы не позволить НАТО перебросить дополнительные силы в регион. Речь идёт о боевых возможностях российских надводных кораблей, подводных лодок и зенитных ракетных комплексов С-400.

При этом в Москве уже не раз заявляли, что Россия не угрожает ни Прибалтике, ни любым другим государствам.

«Российская угроза — это просто выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это. Это всё имеет какие-то временные рамки, для всех это очевидно. Для лидеров ведущих стран Европы — это абсолютно очевидно», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Боле того, в Москве подчёркивали, что именно из-за активизации сил НАТО возле границ России ей пришлось принимать ответные меры и усиливать западный фланг своей обороны на западных рубежах. Как рассказал глава российского Минобороны Сергей Шойгу, уже более 200 экипажей из 13 стран альянса получили навыки полётов над акваторией Балтийского моря и территориями прибалтийских стран.

«В такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей», — добавил он.

Комплекс ПВО С-400 «Триумф»

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

«Под соусом гибридной войны»

Особое внимание аналитики конгресса уделили теме гибридных угроз. По их мнению, поводом для опасений в этом случае является наличие большого числа этнических русских в Прибалтике. Специалисты полагают, что Москва якобы может спровоцировать беспорядки среди жителей республик, а затем использовать это как повод для вмешательства.

«Сохраняется обеспокоенность по поводу возможных попыток со стороны России усилить напряжённость или спровоцировать гражданские волнения в качестве предлога для интервенции или захвата территории с этническим русским населением», — говорится в материале.

Под аналогичным предлогом Россия якобы вмешалась в дела Украины, уверяют американские исследователи, не утруждаясь при этом привести какие-либо доказательства.

Напомним, в Москве неоднократно подчёркивали, что РФ не является стороной конфликта на Украине.

«Давайте всё-таки не будем забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс. Россия — страна, которая не является участником этого конфликта, это внутриукраинский конфликт...» — подчёркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отмечал ранее в комментарии RT глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, «прямую ответственность за то, что этот кризис разразился, несут организаторы «майдана», совершившие антиконституционный переворот».

«Этот переворот не был принят значительной частью населения Украины. И конфликт имеет исключительно внутриукраинские истоки, внутриукраинский ход и последующее внутриукраинское урегулирование», — напомнил Косачёв.

При этом стоит отметить, что в Прибалтике случаи нарушения прав русскоязычного населения действительно фиксировались, и ответственность за них несут местные власти. Об этом ранее рассказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Здесь вопиющие нарушения и международных правозащитных стандартов, и решений СБСЕ/ОБСЕ... Прежде всего это касается использования русского языка, русскоязычного образования, особенно в Латвии», — заметил он.

По словам Лукашевича, всё идёт к тому, чтобы исключить хождение русского языка в республиках вместе с другими языками нацменьшинств.

Напомним, что в этом году Конституционный суд Латвии признал законным перевод русских школ на латышский язык обучения. Преподавание на русском языке ограничивают и в остальных балтийских государствах.

Отсутствие реакции Запада на эти нарушения свидетельствуют о двойных стандартах. Как пояснил Константин Блохин, Прибалтика и её союзники предпочитают говорить о «российском влиянии», чтобы узаконить свои действия.