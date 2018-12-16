«Коммерческие интересы преобладают над разумом»: почему США призвали Германию отказаться от «Северного потока — 2»

Госдеп США призвал Германию «прислушаться к опасениям соседей» и отказаться от реализации проекта «Северный поток — 2». По мнению представителя американского внешнеполитического ведомства, безопасность некоторых стран «будет подорвана этим трубопроводом». При этом в Соединённых Штатах не уточнили, о каких именно государствах идёт речь. В Совфеде обвинили Вашингтон в попытке вмешаться во внутренние дела других стран и предупредили о рисках такого подхода для международного сотрудничества. Эксперты отметили, что США волнуют только собственные экономические интересы, а потому они игнорируют позиции стран, которые поддерживают «Северный поток — 2».

США призывают Германию отказаться от газопровода из России в Европу «Северный поток — 2», предлагая Берлину прислушаться к «опасениям многих соседей». Об этом заявил заместитель официального представителя Государственного департамента Соединённых Штатов Роберт Палладино.

«Резолюция Европарламента от 12 декабря подтверждает важность Украины в европейской энергосистеме и осуждает строительство поддерживаемого Кремлём трубопровода «Северный поток — 2» как политический проект. Мы настоятельно призываем Германию прислушаться к опасениям многих соседей, безопасность которых будет подорвана этим трубопроводом», — сказал он.

При этом Палладино не пояснил, о каких конкретно соседних с Германией государствах идёт речь.

Напомним, 12 декабря Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС отменить строительство газопровода. Депутаты назвали его политическим инструментом Москвы. При этом документ носит рекомендательный характер и не обязателен к исполнению.

Однако американская позиция против «Северного потока — 2» обусловлена не якобы опасениями, что Россия будет влиять на Европу с помощью газопровода, а стремлением поставлять в ЕС собственный сжиженный газ, отметил заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT.

«Позиция американцев абсолютно понятна, потому что их коммерческие интересы преобладают над разумом, над всем, что они сейчас делают. Попытки продавать свой дорогой СПГ — вот единственная суть. Открытый лоббизм своих компаний, их не волнует ни Германия, ни чьи-либо другие интересы. Их волнуют только свои собственные», — сказал он.

При этом заявление представителя Госдепа — это грубая попытка вмешаться во внутренние дела европейских государств, подчеркнул глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв.

«Нам представляются крайне опасными для всего мира и деструктивными для международного сотрудничества попытки Вашингтона доминировать и вмешиваться в дела других государств. Такая линия напрямую противоречит интересам любых стран, не являющихся сателлитами США», — написал он в Facebook.

Противоречивый Вашингтон

Отметим, что из соседних с Германией стран против «Северного потока — 2» выступают Дания и Польша. Варшава, как и Вашингтон, утверждает, что российский газопровод — это «политический» проект, задача которого оказывать влияние на Европу.

«Я знаю позицию правительства Германии, что это деловой проект, но никто не верит в это к востоку от Одера, — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. — Мы, европейцы, теперь должны платить россиянам за газ, а они заработают много денег, чтобы вкладывать средства в свою систему обороны».

В Дании также заявляли, что в проекте присутствует «политический» элемент. На основании этого Копенгаген не согласовал строительство газопровода, часть которого проходила по датской территории, ввиду чего компания — оператор строительства Nord Stream 2 AG поменяла маршрут.

При этом в Австрии к строительству газопровода относятся как к экономическому проекту. Об этом 14 декабря, комментируя резолюцию Европарламента, заявил пресс-секретарь министра иностранных дел республики Питер Гушельбауэр.

«Позиция Австрии в отношении «Северного потока — 2» не поменялась после принятия резолюции в Европейском парламенте. Он по-прежнему рассматривается как экономический проект», — сказал он.

Выгодным «Северный поток —2» считают и в Чехии, отмечал в сентябре министр промышленности и торговли республики Милан Ржепка. «Реализация проекта выгодна для Чехии», — сказал он.

Однако в Соединённых Штатах отстаивают собственные экономические интересы и используют «опасения многих соседей» в качестве оправдания, поэтому и игнорируют позиции сторонников проекта, отметил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

«Они ни к кому не прислушиваются и продвигают свою линию, а она простая: не покупайте российский газ, покупайте наш, американский СПГ. Он вроде как «правильный», а российский газ «неправильный», — сказал он RT.

При этом Юшков подчеркнул, что Вашингтон противоречит сам себе: выступая против российского газа, он требует сохранить транзит того же газа из России через Украину.

«Вроде как это увеличит зависимость Европы от российского газа. Тем самым Россия якобы получит возможность манипулировать европейцами и так далее — всё, что мы давно уже слышали. Но буквально в том же предложении они говорят, что очень важно сохранить именно украинский транзит российского газа. И вот там-то российский газ как бы безопасный», — указал эксперт.

«Россия готова сохранить транзит»

В то же время сама Германия выступает за строительство «Северного потока — 2», который, по мнению Берлина, будет выгоден немецкой стороне. Так, в сентябре этого года канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поставка природного газа из России позволит Германии выполнять договорённости по климату, которые ограничивают использование других энергоресурсов.

«В Германии политика энергетики диверсифицирована, мы импортируем газ из Норвегии, Нидерландов, России, сталкиваемся с проблемами при осуществлении договорённостей о климате. Наша потребность в газе на самом деле будет расти», — отметила она.

Позже о выгоде газопровода из России высказался и министр экономики и энергетики ФРГ Пётр Альтмайер. При этом он отметил, что и после запуска «Северного потока — 2» транзит российского газа через Украину должен будет сохраниться.

«Мы считаем правильным и необходимым реализовать «Северный поток — 2», но мы также считаем, что жизненно важные интересы Украины заключаются в том, чтобы в будущем оставаться транзитной страной, и они должны стать интересами ФРГ и Европы», — сказал министр.

Украина выступает против строительства газопровода, так как Киев опасается, что Россия откажется от транзита газа в Европу через украинскую территорию. Таким образом, украинские власти потеряют один из источников дохода.

При этом в России подчёркивали, что готовы продолжить транзит в том случае, если это будет экономически целесообразно и судебные споры между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» будут улажены.

«Что касается «Северного потока — 2», господин президент (США Дональд Трамп. — RT) высказывает озабоченность в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит», — отметил президент России Владимир Путин после саммита с Трампом в Хельсинки 16 июля.