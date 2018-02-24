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Комментариев нет: Норкин решил забыть о драке с украинским экспертом
24 февраля 2018, 01:54 • 665 • В мире
Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин не стал распространяться о потасовке с политологом Дмитрием Суворовым.
Ведущий российского телеканала НТВ Андрей Норкин решил не раздувать скандал из-за потасовки с украинским политологом Дмитрием Суворовым. Инцидент произошел накануне во время съемок программы "Место встречи".
В ходе передачи приглашенный эксперт в запале сцепился с ведущим, который хотел вывести его из студии за хамские выкрики.
Конфликт перерос в драку, в результате чего и ведущий, и эксперт покинули студию.
По этому поводу сам Норкин высказался категорично: "Комментариев нет и не будет".
При этом ранее эксперт Дмитрий Суворов заявил, что ему непонятно, почему от его слов о погибших в Донбассе детях "взорвался" ведущий Андрей Норкин. Сам политолог полагает, что провокатором в этом конфликте выступил немецкий эксперт.
Комментарий Андрея Норкина размещен на сайте Пятого канала.
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