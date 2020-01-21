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Комитеты Совфеда рекомендовали палате освободить Чайку от должности генпрокурора

21 января 2020, 12:54  •  99 • Политика

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ. Соответствующее решение принято во вторник на совместном заседании комитетов по итогам предварительного обсуждения.

Окончательное решение об освобождении Чайки от занимаемой должности Совет Федерации должен принять на заседании 22 января.

Как отметил глава комитета по законодательству Андрей Клишас, Чайка не смог прийти на заседание комитета, но в среду намерен принять участие в пленарном заседании СФ. "Завтра на пленарном заседании Юрий Яковлевич будет присутствовать. Я думаю, что слова благодарности ему за нашу совместную, очень плодотворную работу все желающие смогут сказать", - сказал сенатор.

Он отметил, что верхняя палата парламента все эти годы сотрудничала с Генпрокуратурой РФ на очень высоком уровне. "Юрий Яковлевич поднял работу в органах Генпрокуратуры на принципиально новый уровень. И мы, безусловно, благодарны ему за огромный вклад в укрепление законности в нашей стране", - добавил Клишас.

Президент РФ Владимир Путин 20 января предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ. Председатель СФ Валентина Матвиенко сообщила, что в случае одобрения кандидатуры двумя профильными комитетами палаты представление будет рассмотрено ‪на заседании Совфеда ‪‪22 января‬‬‬.

Чайка стал третьим по продолжительности нахождения на своем посту руководителем прокуратуры России за всю ее почти 300-летнюю историю. Он был назначен на должность генерального прокурора РФ 23 июня 2006 года и возглавляет прокуратуру России 13 лет и семь месяцев.

В новость были внесены изменения (12:52 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

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