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Комитет защиты журналистов прокомментировал освобождение Вышинского
08 сентября 2019, 01:54 • 60 • Украина
Комитет защиты журналистов (КЗЖ) положительно высказался об освобождении главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и сотрудника агентства «Укринформ» Романа Сущенко.
© Илья Питалев РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменный комментарий координатора КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Гульнозу Саид.
«Мы с облегчением восприняли информацию о том, что журналист Кирилл Вышинский и украинский журналист Роман Сущенко находятся на свободе», — указывается в заявлении.
7 сентября спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве. Также специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.
Прибывший в Москву руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил журналистам, что он полон адреналина и благодарен всем за поддержку.
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