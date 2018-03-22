Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту снять с Савченко депутатскую неприкосновенность и арестовать ее

Утро четверга в Верховной Раде Украины началось с рассмотрения претензий к Надежде Савченко, которую подозревают в подготовке госпереворота и планировании покушений на первых лиц государства. Напомним, Генпрокурор Украины подготовил запрос к депутатам, в котором просит лишить Савченко (нет, не того, что вы подумали) депутатской неприкосновенности, а также разрешения, чтобы ее задержать и арестовать.

Накануне один из депутатов Антон Геращенко опубликовал текст запроса генеральной прокуратуры, из которой явствует, что у кого-то на Украине явные проблемы с логикой и здравым смыслом. Если написанное в обвинении правда, то у Савченко и остальных заговорщиков. Если же в запросе ложь, то у украинских прокуроров буйная и очень болезненная фантазия.

За что хотят посадить Савченко?.Сегодня в Верховной Раде должны решить - арестовать ли народного депутата Надежду Савченко. Причины в нашем видео.

Судите сами. По версии прокуратуры, Савченко, находясь в Верховной Раде, должна была закидать гранатами правительственную и должностную ложи, когда там находилось руководство Украины, включая Порошенко, Турчинова, Парубия и т.д. В это время сообщники Савченко, находясь снаружи, должны были обстрелять здание парламента из минометов и гранатометов, чтобы обрушить купол ( Савченко просто камикадзе, не находите? – прим. авт.). После обстрела Савченко должна была из автоматического оружия добить выживших в Верховной Раде. Конечно, при условии, если бы осталась жива после обстрела. Но, мы же помним, герои на Украине «не вмирают».

Дальше еще веселее. На следующую ночь Савченко и ее сообщники планировали, по версии прокуратуры, взять штурмом здание Верховной Рады. Зачем повторно захватывать, ответа нет. Если не добила кого в первый раз, разве что. А после повторного захвата Рады участники госпереворота намеревались захватить жилые резиденции Порошенко, Турчинова, Парубия и остальной компании, чтобы «преступным образом прервать их жизни». Эй, а в кого в Раде гранаты кидали тогда? Зачем их повторно убивать? Кто привезет тела из Рады по домам? Или они после первой попытки живы остались? Ничего не понятно. Но такую украинские правоохранители пiдозру написали. Обвинением или подозрением язык эту ненаучную фантастику назвать не поворачивается. Только пiдозрой.

И с раннего утра Комитет ВР по регламенту начал заниматься вопросом Надежды Савченко. Сама она пришла на заседание комитета, села в кресло, накинув курточку на плечи (видимо, в Раде тоже решили поучаствовать в акции «Прикрути») и с самого начала, пока Генпрокурор Украины Юрий Луценко зачитывал свои доказательства, дала понять, что избрала тактику жесткого троллинга свои противников.

- Каждая вывезенная мина (из ДНР – прим. авт.) – это снаряд, не разорвавшийся по нашим солдатам, - отреагировала Савченко на обвинение в том, что покупала оружие по ту сторону линии фронта. А на фразу Луценко, что контакты и переговоры Савченко и Владимира Рубана с офицерами записаны и задокументированы, ответила, что знала, что ее «пишут и специально хотела напугать власть и поднять Украину». И телефон специально с собой брала на ту сторону, чтобы СБУ могла ее отследить. А схему Верховной Рады, которую продемонстрировал Луценко, рисовала неправильно специально, чтобы потроллить спецслужбы.

- Будут и более яркие картины, если вы не начнете работать как генпрокурор, - пообещала она Луценко.

Отдельно остановилась на моменте с обстрелом купола.

- Граната куполу ничего не сделает. У него металлическая конструкция. И гляньте на здание Рады или Кабмина - оно основательное, - пояснила Савченко в ответ на обвинение и добавила, что могла найти место для обстрела парламента, не привлекая внимания, например, сняв номер в гостинице «Киев». И заключила. – Это просто слова. За слова не судят.

- За мной уже целый год следит целый объект «А». И все это время я это знала и делала политическую провокацию. Те, кого я «вербовала», знали об этом, - заявила Савченко и поделилась тем, что ее саму, сестру и помощниц, наоборот, пытались завербовать всерьез, используя метод «медовой ловушки». Но у них ничего с этим не вышло.

– У него не встал, а у мене не взмокло, - пояснила Савченко причину неудачи СБУ с ее вербовкой.

- Вы спрашиваете, были ли у меня гранаты в сумочке, когда я пришла в Раду? Вот, - Савченко достала и положила на стол два плода граната (многие тут привстали, чтобы получше рассмотреть, некоторые дернулись к выходу). И продолжила, очищая один из гранатов. – Вот. Всем рекомендую гранаты.

Савченко показала на заседании Рады гранаты, которые носит в своей сумке.

Глава комитета Павел Пинзеник спросил, есть ли у Надежды возхражения против изложенных Генпрокурором фактов.

- У вас просто другая оценка этих фактов, - пожала та плечами в ответ. - 98% населения Украины могут сказать: «Чтобы вся эта Рада взорвалась, сгорела, и чтоб вы там все…». Для Украины военный путч сейчас самый гуманный способ насильственной смены власти. Другие варианты более кровавые.

- Весь мир вытягивал вас из российской тюрьмы. А вы? – попрекнул Савченко депутат Шахов. А депутат Лубинец вспомнил, как выводил людей на улицу с плакатами FreeSavchenko.

В спор неождиданно вмешался Генпрокурор Луценко, который пафосно заявил: «Если бы я знал, что Савченко будет готовить такие преступления, все равно освобождал бы ее из российской тюрьмы».

Савченко в ответ откровенно фыркнула: «Да нынешний генпрокурор, куря сигару и со стаканом виски, себе забирал пожертвования на Майдане», - и припомнила Луценко его призывы на Майдане взять в руки оружие. А на его вопрос, с чего начался Крым, ответила коротко и резко: «С того, что вы портфели делили».

Луценко не выдержал.

- Жуйте гланаты! – истерически проорал Луценко, имея в виду выложенные Надеждой на стол плоды. - Может, в вас их метнуть?

- Надя, если вы хотели закончить эту войну, надо было взорвать Захарченко! – в завершение своего выступления посоветовал совершить теракт генпрокурор Украины, после чего комитет начал голосовать. Единогласно согласовали и снятие иммунитета, и задержание, и арест ввиду «чрезвычайно высокой степени общественной опасности» и возможности депутата Савченко покинуть пределы Украины. Теперь дело за голосованием в Верховной Раде в целом. Чьи стены Савченко покинула в неизвестном направлении сразу после заседания комитета.