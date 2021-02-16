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Комитет Совфеда одобрил закон о штрафах за санкции против российских СМИ

16 февраля 2021, 20:50  •  126 • Политика
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил закон о миллионных штрафах за санкции в отношении СМИ РФ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов. Об этом сообщается во вторник, 16 февраля.
Как уточняется, закон будет рассмотрен на совещании 17 февраля, говорится на сайте Совфеда. Размеры штрафов будут зависеть от состава административного правонарушения, юридических лиц могут обязать заплатить от 20 тыс. до 700 тыс. рублей, а в некоторых случаях их деятельность могут приостановить.
Согласно закону, при повторном нарушении суммы штрафов увеличатся и составят от 60 тыс. до 1 млн рублей.
Владельцы инфоресурсов, которые вводят рестрикции в отношении российских СМИ и граждан, должны будут заплатить от 50 тыс. до 3 млн рублей. Повторное нарушение повлечет выплату от 200 тыс. до 300 тыс. рублей (физические лица), от 500 тыс. до 700 тыс. (должностные лица), от 1,5 млн до 3 млн рублей (юридические лица).
Также закон увеличит в два раза сумму штрафов за нарушения в области персональных данных, максимальный размер достигнет 500 тыс. рублей. За незаконную обработку личной информации гражданам выпишут штраф от 2 тыс. до 6 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, юридическим лицам — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. Повторное нарушение даст право увеличить санкции в два раза.
Кроме того, если будет допущена обработка персональных данных без письменного согласия владельца штрафы составят от 6 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан; от 20 тыс. до 40 тыс. рублей — для должностных лиц; от 30 тыс. до 150 тыс. рублей — для юрлиц.
Ранее в этот же день Государственная дума в третьем чтении приняла закон о штрафах за нарушение деятельности НКО и физических лиц, которые были признаны иностранными агентами. За подобное нарушение будет назначен штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

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