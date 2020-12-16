Комитет Совфеда одобрил закон о федеральной территории «Сириус»

Профильный конституционный комитет Совета Федерации 15 декабря поддержал закон о федеральной территории «Сириус».

Верхняя палата парламента рассмотрит проект документа, предложенный сопредседателями рабочей группы по поправкам в Конституцию Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым, на заседании 16 декабря.

Закон предполагает пятилетний переходный период для решения организационных вопросов. Из него следует, что «Сириус» имеет самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных государственных органов и органов госвласти субъектов.

13 ноября президент России Владимир Путин поддержал идею наделить «Сириус» статусом федеральной территории. По словам главы государства, территория будет экономически самостоятельна и станет напрямую контактировать с президентом и правительством.

Федеральная территория будет иметь собственный бюджет, имущество и имущественные права, в том числе передаваемые ей Россией, Краснодарским краем, муниципальным образованием «Городской округ город-курорт Сочи».

Совет федеральной территории «Сириус» будет формироваться на пять лет в составе 17 членов, из которых девять будут избираться в соответствии с законодательством России о выборах, трое назначаются президентом, трое — правительством, один — губернатором Краснодарского края.

«Сириус» протянется на Черноморском побережье Имеретинской бухты в Сочи до абхазской границы.