Комитет СФ поддержал закон о запрете участвовать в выборах причастным к экстремизму

Конституционный комитет Совета Федерации во вторник, 1 июня, поддержал закон о запрете причастным к экстремизму баллотироваться на выборах всех уровней.

Документ будет рассмотрен Совфедом на заседании в среду, 2 июня.

Закон о запрете участия в выборах лицам, причастным к организациям, признанным экстремистскими и террористическими, был одобрен Госдумой в первом чтении 18 мая, во втором — 25 мая, в третьем, окончательном, — 26 мая.

Документ предполагает, что граждане, причастные к деятельности организаций, которые были признаны экстремистскими, не могут избираться в депутаты Госдумы. Поправки предлагается внести в ст. 4 федерального закона о выборах депутатов ГД.

Причастность участников, членов, сотрудников к деятельности экстремистской или террористической организации будет устанавливаться решением суда.

Для руководства срок такого запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности подобной организации, для участников и сотрудников запрет составит три года.

Под запрет могут подпасть и те, кто перечисляет пожертвования таким организациям, а также предоставляет им консультации или иную помощь. Также поддержкой будет считаться публичное высказывание с одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций, в том числе в интернете, пояснили в пресс-службе Госдумы.