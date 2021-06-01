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Комитет СФ поддержал закон о запрете участвовать в выборах причастным к экстремизму
01 июня 2021, 16:10 • 15 • Политика
Конституционный комитет Совета Федерации во вторник, 1 июня, поддержал закон о запрете причастным к экстремизму баллотироваться на выборах всех уровней.
Документ будет рассмотрен Совфедом на заседании в среду, 2 июня.
Закон о запрете участия в выборах лицам, причастным к организациям, признанным экстремистскими и террористическими, был одобрен Госдумой в первом чтении 18 мая, во втором — 25 мая, в третьем, окончательном, — 26 мая.
Документ предполагает, что граждане, причастные к деятельности организаций, которые были признаны экстремистскими, не могут избираться в депутаты Госдумы. Поправки предлагается внести в ст. 4 федерального закона о выборах депутатов ГД.
Причастность участников, членов, сотрудников к деятельности экстремистской или террористической организации будет устанавливаться решением суда.
Для руководства срок такого запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности подобной организации, для участников и сотрудников запрет составит три года.
Под запрет могут подпасть и те, кто перечисляет пожертвования таким организациям, а также предоставляет им консультации или иную помощь. Также поддержкой будет считаться публичное высказывание с одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций, в том числе в интернете, пояснили в пресс-службе Госдумы.
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