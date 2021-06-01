Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
Главная / Политика

Комитет СФ поддержал закон о запрете участвовать в выборах причастным к экстремизму

01 июня 2021, 16:10  •  15 • Политика
Конституционный комитет Совета Федерации во вторник, 1 июня, поддержал закон о запрете причастным к экстремизму баллотироваться на выборах всех уровней.
Документ будет рассмотрен Совфедом на заседании в среду, 2 июня.
Закон о запрете участия в выборах лицам, причастным к организациям, признанным экстремистскими и террористическими, был одобрен Госдумой в первом чтении 18 мая, во втором — 25 мая, в третьем, окончательном, — 26 мая.
Документ предполагает, что граждане, причастные к деятельности организаций, которые были признаны экстремистскими, не могут избираться в депутаты Госдумы. Поправки предлагается внести в ст. 4 федерального закона о выборах депутатов ГД.
Причастность участников, членов, сотрудников к деятельности экстремистской или террористической организации будет устанавливаться решением суда.
Для руководства срок такого запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности подобной организации, для участников и сотрудников запрет составит три года.
Под запрет могут подпасть и те, кто перечисляет пожертвования таким организациям, а также предоставляет им консультации или иную помощь. Также поддержкой будет считаться публичное высказывание с одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций, в том числе в интернете, пояснили в пресс-службе Госдумы.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
01 июня 2021, 02:25
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят"
01 июня 2021, 09:45
Нет - и точка: Вучич закрыл вопрос с Россией
01 июня 2021, 06:05
"Украинцев пытались сломать": Эксперт назвал политику Киева неестественной
01 июня 2021, 11:35
"Сожгли дотла": Западу припомнили глупую ошибку с Крымом
01 июня 2021, 00:35
Захарова вернула Чехии упрёк по Венской конвенции
01 июня 2021, 13:25
Зеленский назвал новую дату войны с Россией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2021, 20:05
Белорусам плевать: Экс-сотрудник NEXTA честно рассказал о реакции на арест Протасевича
28 мая 2021, 16:50
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
30 мая 2021, 08:15
В "Белавиа" назвали условие полётов в Крым
26 мая 2021, 13:30
"Меры будут болезненными ": Минск сделал официальное предупреждение Западу
29 мая 2021, 06:35
«А нас за что?»: Минск наносит Киеву ответный удар
27 мая 2021, 08:45
Генерал ФСБ заявил о "большом ударе" для Польши
27 мая 2021, 01:25
«Слуги народа» заговорили о прекращении поставок белорусского топлива на Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.