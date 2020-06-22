Комитет раздора: гражданский протест или удачная провокация? • 90 • Аналитика

Гордиев узел



Ситуация в угольной отрасли в ЛДНР с самого начала является образцом свойственного Украине традиционно-безумного стиля управления. Пока у власти были Александр Захарченко (покойный) и глава ЛНР Игорь Плотницкий, добытый уголь ехал на Украину, рабочие получали зарплату в гривнах, а предприятия платили налоги в украинский бюджет. Потом ввели так называемую национализацию: по указке кураторов забрали добывающую отрасль у украинцев и местных и отдали под контроль беглому украинскому олигарху Сергею Курченко, который, как и полагается украинскому олигарху, моментально занялся грабежом республик. С трудом Луганск и Донецк вырвали уголь из лап Курченко, но благодаря своим невероятным управленческим качествам теперь рискуют довести ситуацию до ещё большего маразма. По крайней мере, в ЛДНР уже закрывают нерентабельные шахты, в ЛНР уже бастуют шахтёры, а известные и неизвестные провокаторы, на радость Киеву, занимаются возгонкой протестных паров.



Избавляться от нерентабельных шахт придётся, от этого уже никуда не уйти. Та же оскандалившаяся шахтёрским бунтом «Никанор-Новая» и взрывоопасна, и трудна в разработке, и скудна запасами. Тем не менее, власти ЛНР, по крайней мере, реализовали свой проект трудоустройства освободившихся рабочих рук. А вот с выплатами долгов по зарплате, накопленными ещё ЗАО «Внешторгсервис», возникли проблемы (речь идёт о миллиардах рублей), причём для того, чтобы наладить работу созданного взамен «ВТС» государственного унитарного предприятия, шахтёрам порезали зарплату. В итоге уже две акции протеста под землёй и никаких гарантий, что не будет новых.



Размах невиданный

Бастовавшие шахтёры получили-таки свои кровные, однако спланированность событий, масштабное медийное сопровождение и прочие признаки привлекли внимание МГБ ЛНР. В итоге сегодня в сети активно обсуждаются якобы проведённые в Антраците аресты, во время которых, если верить сообщениям, кто-то из организаторов акции протеста был вызван на беседу, а кто-то на ней задержался по сей день. Точные цифры, факты, фамилии и т. д. выяснить пока невозможно: количество провокационных постов в социальных сетях и откровенных манипуляций информацией зашкаливает.



Ничего удивительного в подобной отработке, разумеется, нет. Тем более что забастовку шахтёров в Антраците сопровождали уникальные события: в ЛНР отключилась украинская связь «Водафон», был ограничен доступ к «ВКонтакте» и ряду российских сайтов, вполне лояльных к ЛДНР, а в самом городе внезапно ввели повторный карантин. В общем, сразу было ясно: что-то происходит. Да и было бы удивительно, если бы не происходило: в городах ЛНР появились откровенно провокационные листовки, соцсети кишат революционными призывами и даже обращениями (якобы от лица какого-то шахтёрского комитета) к Украине с призывом о помощи. Какой, непонятно.



Справедливости ради стоит заметить, что шахтёры изначально поступили достаточно опрометчиво: имея двухмесячную задолженность по зарплате, обычно изгоняют профсоюзных лидеров и идут в прокуратуру, обращаются к властям, СМИ и т. д., а не лезут сразу под землю, чтобы там организовывать непонятные забастовочные комитеты.



Cui prodest?

Комитеты растут в ЛДНР, как грибы, ещё начиная с ноября 2019 года. Сначала их пытались организовывать жёны шахтёров, но тут же инициативу перехватил изгнанный в 2014 году из республик экс-министр транспорта ДНР Александр Васьковский, состоящий в одной из неотроцкистских карликовых партий РФ. Неожиданно проникшись любовью к шахтёрам, он тут же перенял инициативу и стал от имени жён горняков строчить петиции и гневные статьи, по которым было сразу ясно, что в горном деле тов. Васьковский понимает приблизительно столько же, сколько и в санскрите. Судя по всему, поучаствовал революционер и в событиях в Антраците.



Другой «комитет», ещё более анонимный, чем у Васьковского, сейчас строчит депеши то в Москву, то в Киев, с призывами «помочь», «разобраться» и т. д. Правда, без конкретных предложений (да и откуда им взяться). Ещё какое-то непонятное движение происходит в соцсетях, где требуют незамедлительного освобождения арестованных в Антраците шахтёров, число которых, в зависимости от степени вменяемости паблика, то выше, то ниже, а пытки, применяемые к ним, то становятся невыносимы, то исчезают вообще.



Глядя на этот бедлам, понимаешь, почему не работает украинская мобильная связь. Вопрос лишь в том, зачем отключили «ВКонтакте»? Ведь даже ребёнок знает, как войти туда в обход блокировки.



Шахтёров жалко

Во всей этой ситуации в первую очередь жалко шахтёров, которые внезапно решили отстаивать свои права столь серьёзными методами и в столь опасной компании. Александр Васьковский свои революционные призывы шлёт из Питера, большинство других «комитетчиков», скорее всего, как и всегда, работает из Украины. Но наверняка есть и реальные шахтёры, наслушавшиеся предприимчивых агитаторов и натворившие глупостей. И что с ними будет дальше, неизвестно, хотя можно предположить, что дело вполне может закончиться реальными сроками.



В целом же в ситуации ущерб понесли и власти ЛНР, и сами шахтёры, которым, вполне вероятно, вспомнят их революционные порывы. Теперь главный вопрос в том, как наладить взаимодействие и начать работать на общее благо. Лишь бы сторонам хватило для этого ума и терпения. Ситуация в угольной отрасли в ЛДНР с самого начала является образцом свойственного Украине традиционно-безумного стиля управления. Пока у власти были Александр Захарченко (покойный) и глава ЛНР Игорь Плотницкий, добытый уголь ехал на Украину, рабочие получали зарплату в гривнах, а предприятия платили налоги в украинский бюджет. Потом ввели так называемую национализацию: по указке кураторов забрали добывающую отрасль у украинцев и местных и отдали под контроль беглому украинскому олигарху Сергею Курченко, который, как и полагается украинскому олигарху, моментально занялся грабежом республик. С трудом Луганск и Донецк вырвали уголь из лап Курченко, но благодаря своим невероятным управленческим качествам теперь рискуют довести ситуацию до ещё большего маразма. По крайней мере, в ЛДНР уже закрывают нерентабельные шахты, в ЛНР уже бастуют шахтёры, а известные и неизвестные провокаторы, на радость Киеву, занимаются возгонкой протестных паров.Избавляться от нерентабельных шахт придётся, от этого уже никуда не уйти. Та же оскандалившаяся шахтёрским бунтом «Никанор-Новая» и взрывоопасна, и трудна в разработке, и скудна запасами. Тем не менее, власти ЛНР, по крайней мере, реализовали свой проект трудоустройства освободившихся рабочих рук. А вот с выплатами долгов по зарплате, накопленными ещё ЗАО «Внешторгсервис», возникли проблемы (речь идёт о миллиардах рублей), причём для того, чтобы наладить работу созданного взамен «ВТС» государственного унитарного предприятия, шахтёрам порезали зарплату. В итоге уже две акции протеста под землёй и никаких гарантий, что не будет новых.Бастовавшие шахтёры получили-таки свои кровные, однако спланированность событий, масштабное медийное сопровождение и прочие признаки привлекли внимание МГБ ЛНР. В итоге сегодня в сети активно обсуждаются якобы проведённые в Антраците аресты, во время которых, если верить сообщениям, кто-то из организаторов акции протеста был вызван на беседу, а кто-то на ней задержался по сей день. Точные цифры, факты, фамилии и т. д. выяснить пока невозможно: количество провокационных постов в социальных сетях и откровенных манипуляций информацией зашкаливает.Ничего удивительного в подобной отработке, разумеется, нет. Тем более что забастовку шахтёров в Антраците сопровождали уникальные события: в ЛНР отключилась украинская связь «Водафон», был ограничен доступ к «ВКонтакте» и ряду российских сайтов, вполне лояльных к ЛДНР, а в самом городе внезапно ввели повторный карантин. В общем, сразу было ясно: что-то происходит. Да и было бы удивительно, если бы не происходило: в городах ЛНР появились откровенно провокационные листовки, соцсети кишат революционными призывами и даже обращениями (якобы от лица какого-то шахтёрского комитета) к Украине с призывом о помощи. Какой, непонятно.Справедливости ради стоит заметить, что шахтёры изначально поступили достаточно опрометчиво: имея двухмесячную задолженность по зарплате, обычно изгоняют профсоюзных лидеров и идут в прокуратуру, обращаются к властям, СМИ и т. д., а не лезут сразу под землю, чтобы там организовывать непонятные забастовочные комитеты.Комитеты растут в ЛДНР, как грибы, ещё начиная с ноября 2019 года. Сначала их пытались организовывать жёны шахтёров, но тут же инициативу перехватил изгнанный в 2014 году из республик экс-министр транспорта ДНР Александр Васьковский, состоящий в одной из неотроцкистских карликовых партий РФ. Неожиданно проникшись любовью к шахтёрам, он тут же перенял инициативу и стал от имени жён горняков строчить петиции и гневные статьи, по которым было сразу ясно, что в горном деле тов. Васьковский понимает приблизительно столько же, сколько и в санскрите. Судя по всему, поучаствовал революционер и в событиях в Антраците.Другой «комитет», ещё более анонимный, чем у Васьковского, сейчас строчит депеши то в Москву, то в Киев, с призывами «помочь», «разобраться» и т. д. Правда, без конкретных предложений (да и откуда им взяться). Ещё какое-то непонятное движение происходит в соцсетях, где требуют незамедлительного освобождения арестованных в Антраците шахтёров, число которых, в зависимости от степени вменяемости паблика, то выше, то ниже, а пытки, применяемые к ним, то становятся невыносимы, то исчезают вообще.Глядя на этот бедлам, понимаешь, почему не работает украинская мобильная связь. Вопрос лишь в том, зачем отключили «ВКонтакте»? Ведь даже ребёнок знает, как войти туда в обход блокировки.Во всей этой ситуации в первую очередь жалко шахтёров, которые внезапно решили отстаивать свои права столь серьёзными методами и в столь опасной компании. Александр Васьковский свои революционные призывы шлёт из Питера, большинство других «комитетчиков», скорее всего, как и всегда, работает из Украины. Но наверняка есть и реальные шахтёры, наслушавшиеся предприимчивых агитаторов и натворившие глупостей. И что с ними будет дальше, неизвестно, хотя можно предположить, что дело вполне может закончиться реальными сроками.В целом же в ситуации ущерб понесли и власти ЛНР, и сами шахтёры, которым, вполне вероятно, вспомнят их революционные порывы. Теперь главный вопрос в том, как наладить взаимодействие и начать работать на общее благо. Лишь бы сторонам хватило для этого ума и терпения. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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