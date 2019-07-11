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Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку

11 июля 2019, 10:39  •  28 • Украина
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина. Соответствующее решение принято в ходе заседания.
 
Reuters
 

Как передаёт Интерфакс, комитет также рекомендовал назначить на эту должность Вадима Пристайко.

Агентство указывает, что парламент должен рассмотреть эти вопросы в ходе заседания в четверг, 11 июля.

В начале июля украинский лидер Владимир Зеленский повторно обратился к парламенту с просьбой рассмотреть представления об увольнении Климкина и генпрокурора Юрия Луценко. 

6 июня Рада отказалась отправлять в отставку Климкина. 

Подробнее — в материале RT.

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