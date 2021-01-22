Комитет Рады поддержал легализацию марихуаны на Украине

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования выступает за легализацию марихуаны в стране для медицинских целей.Как рассказал «Украинским новостям» председатель комитета, депутат парламента от фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий, соответствующие законопроекты (№ 4553, 4553-1, 4553-2, 4553-3) планируется рассмотреть на ближайшем заседании.«В целом Комитет по вопросам здоровья нации поддерживает идею легализации каннабиса в медицинских целях при условии жесткого контроля за его использованием. Сейчас есть ряд законодательных инициатив по легализации медицинского каннабиса. На одном из ближайших заседаний комитета по вопросам здоровья нации мы вместе с экспертами их рассмотрим», — отметил нардеп.По словам Радуцкого, комитет вместе с экспертами выйдет на один вариант законопроекта, который учтет все аспекты этого вопроса и инициатив парламентариев. Затем наработанный законопроект будет вынесен на голосование парламента.Также нардеп напомнил, что согласно инициированному президентом Владимиром Зеленским опросу, который был проведен 25 октября 2020 года, за легализацию марихуаны выступают 64,88% респондентов.В конце 2020 года законопроект о легализации каннабиса зарегистрировали в Верховной Раде ряд депутатов от фракции «Слуга народа», «Голос» и «Европейской солидарности».