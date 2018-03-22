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Комитет Рады поддержал арест Надежды Савченко
22 марта 2018, 12:54 • 142 • Украина
КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Члены регламентного комитета Верховной рады проголосовали за возможность привлечения к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Надежды Савченко. Все три решения были приняты в четверг единогласно.
Окончательно вопрос может быть решен в парламенте уже в четверг.
С соответствующими представлениями 15 марта обратился генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в связи с тем, что Савченко подозревается в намерении совершить теракт в сессионном зале парламента страны. "Мы подозреваем Савченко в сговоре с целью изменения конституционного строя силовым способом, в подготовке посягательства на жизнь президента Украины.., в подготовке к теракту, в содействии деятельности террористической организации ДНР (Донецкой народной республики), в ношении, приобретении, передаче оружия", - перечислил в ходе заседания комитета Луценко.
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