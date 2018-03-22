Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посольство РФ потребовало от США предоставить доказательства "незаконных действи...
Что ждёт Россию? Деградация или светлое будущее?
Дмитрий Песков: Дело Скрипаля - это как если бы Range Rover сбил в Москве челове...
Песков отметил поспешность и противоречивость обвинений в адрес России по делу С...
Главная / Украина

Комитет Рады поддержал арест Надежды Савченко

22 марта 2018, 12:54  •  142 • Украина

КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Члены регламентного комитета Верховной рады проголосовали за возможность привлечения к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Надежды Савченко. Все три решения были приняты в четверг единогласно.

Окончательно вопрос может быть решен в парламенте уже в четверг.

С соответствующими представлениями 15 марта обратился генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в связи с тем, что Савченко подозревается в намерении совершить теракт в сессионном зале парламента страны. "Мы подозреваем Савченко в сговоре с целью изменения конституционного строя силовым способом, в подготовке посягательства на жизнь президента Украины.., в подготовке к теракту, в содействии деятельности террористической организации ДНР (Донецкой народной республики), в ношении, приобретении, передаче оружия", - перечислил в ходе заседания комитета Луценко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

142
Источник
Похожие новости
21 марта 2018, 19:09
Полиция Украины рассматривает пять версий смерти военного лётчика Волошина
22 марта 2018, 12:54
Комитет Рады поддержал арест Надежды Савченко
22 марта 2018, 01:39
«Положение катастрофическое»: что принесли Украине четыре года ассоциации с ЕС

Загрузка...
21 марта 2018, 22:24
Порошенко заявил, что целью Украины является вступление в НАТО в ближайшие 10 лет
22 марта 2018, 01:39
Гройсман: Украина отвязалась от российской зависимости
22 марта 2018, 11:24
Луценко обвинил Россию в предоставлении оружия для терактов против руководства Украины
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
16 марта 2018, 09:24
ВВС США «уходят в тень» перед ударом. События в Ат-Танфе пытаются спрятать за шумихой вокруг дела Скрипаля
21 марта 2018, 19:24
Вместе с Британией Евросоюз покинет ещё одна страна
18 марта 2018, 10:09
Итоги недели. «Лондон, гудбай, пора домой»
15 марта 2018, 13:54
Почему Англия до истерики боится российского расследования её обвинений
18 марта 2018, 00:24
«Когда горят танки ВСУ, остается лишь одно — угрожать России»
20 марта 2018, 14:09
Зачистка по-украински: За что получил пулю военный пилот Волошин
19 марта 2018, 13:39
Результаты выборов президента в России 2018: за Путина проголосовали 76,66% избирателей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.