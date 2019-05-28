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Комитет по регламенту рекомендовал Совфеду приостановить полномочия Мезенцева
28 мая 2019, 17:09 • 63 • Политика
Комитет Совета Федерации по регламенту рекомендовал палате досрочно прекратить полномочия сенатора Дмитрия Меценцева. Причиной стало его назначение послом России в Белоруссии.
Ранее сам Мезенцев рассказал журналистам, что верхняя палата парламента рассмотрит этот вопрос 29 мая. По его словам, он планирует отправиться в Минск уже 2 июня, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин назначил Мезенцева послом в Белоруссии 30 апреля. Другим указом в тот же день он снял с должности его предшественника Михаила Бабича.
Дмитрий Мезенцев в 2002 году был избран в Совет Федерации, а с 2004 года занимал пост заместителя председателя верхней палаты парламента. С 2009 по 2012 год занимал пост губернатора Иркутской области. С конца декабря 2019-го приступил к осуществлению полномочий члена Федерального собрания России от исполнительного органа Сахалинской области.
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