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Комитет избирателей Украины прокомментировал ход выборов в Раду
22 июля 2019, 13:09 • 120 • Украина
В общественной организации «Комитет избирателей Украины» заявили, что голосование на выборах в Верховную раду в целом соответствовало нормам украинского законодательства и международным стандартам.
Reuters
«По оценкам КИУ, выборы были проведены в соответствии с требованиями украинского законодательства и международных стандартов», — цитирует Интерфакс-Украина генерального директора КИУ Алексея Кошеля.
Он также добавил, что у КИУ есть основания говорить, что количество и масштабы нарушений избирательного законодательства соразмерны с предыдущими парламентскими выборами 2014 года.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины признала выборы состоявшимися, не зафиксировав серьёзных нарушений.
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