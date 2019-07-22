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Комитет избирателей Украины прокомментировал ход выборов в Раду

22 июля 2019, 13:09  •  120 • Украина
В общественной организации «Комитет избирателей Украины» заявили, что голосование на выборах в Верховную раду в целом соответствовало нормам украинского законодательства и международным стандартам.
 
Reuters
 

«По оценкам КИУ, выборы были проведены в соответствии с требованиями украинского законодательства и международных стандартов», — цитирует Интерфакс-Украина генерального директора КИУ Алексея Кошеля. 

Он также добавил, что у КИУ есть основания говорить, что количество и масштабы нарушений избирательного законодательства соразмерны с предыдущими парламентскими выборами 2014 года. 

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины признала выборы состоявшимися, не зафиксировав серьёзных нарушений.

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