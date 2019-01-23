Комитет Госдумы заявил о "позорном случае" с Еленой Бойко. Полный текст обращения

Депутаты Госдумы подготовили заявления о высылаемых из России гражданах Украины. В том числе, комитет думы вспоминает "позорный случай" с Еленой Бойко. В распоряжении Царьграда оказался полный текст обращения.

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовил заявление "О недопустимости депортации с территории Российской Федерации граждан Украины, бежавших в Россию от войны и репрессий". Текст заявления оказался в распоряжении Царьграда. Депутаты говорят о проблеме высылки украинских граждан по следам решения по делу Елены Вищур (Бойко). Напомним, Бойко выступала в качестве эксперта по украинскому вопросу в российских ток-шоу, говоря о недопустимости политики Киева. В то же время, на Украине на нее заведены уголовные дела по политическим мотивам, о чем она сама говорила.

Депутаты считают, что гражданам Украины в ситуации, подобной Бойко, грозит "уличная расправа" на территории соседнего государства. Говоря о Бойко, авторы заявления отмечают, что из Украины она была "вынуждена бежать". Поднимают депутаты и вопрос нарушений Елены Вищур, признанных судом. Отмечается, что миграционное законодательство было нарушено не по ее вине.

"Она неоднократно обращалась в миграционные органы России за получением временного убежища или статуса беженца. Но каждый раз получала отказ и невольно стала нарушителем миграционного законодательства России".

Наконец, депутаты делают вывод, подчеркивая, что из России вылсна человек, который "публично отстаивал интересы русских и русскоязычных, правоту народных республик Донбасса".

"Этот позорный случай бросает тень на нашу политику в отношении соотечественников, наносит ущерб имиджу страны, защищающей их права и свободы", - говорят авторы.

Приводим полный текст заявления.

"Заявление Комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками "О недопустимости депортации с территории Российской Федерации граждан Украины, бежавших в Россию от войны и репрессий"

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с тревогой отмечают участившиеся случаи депортации с территории Российской Федерации граждан Украины, не согласных с националистической русофобской политикой нынешних киевских властей. Им вменяется нарушение режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. В числе нарушителей оказываются не просто недобросоветстные иностранцы, а общественные деятели, журналисты, ополченцы Донбасса, которым на Украине грозит лишение свободы или санкционированная украинским государством "уличная расправа".

Последним резонансным случаем стала депортация из России 16 января 2019 года на Украину гражданки Украины Елены Вищур, известной в средствах массовой информации под псевдонимом Бойко.

В 2016 году Елена Бойко была вынуждена бежать в Россию из-за регулярных нападок со стороны Службы безопасности Украины и украинских националистов, которые угрожали ее жизни и здоровью. Против нее было возбуждено уголовное дело по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

В Москве Елена Бойко стала участницей политических программ на центральных каналах российского телевидения, активистом Комитета спасения Украины и Партии русских Украины, регулярно выступала с критикой киевского режима. Она неоднократно обращалась в миграционные органы России за получением временного убежища или статуса беженца. Но каждый раз получала отказ и невольно стала нарушителем миграционного законодательства России. 13 декабря 2018 Преображенский суд Москвы признал Елену Бойко виновной в нарушении миграционных правил и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. Даже заступничество со стороны Уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой и депутатов Государственной Думы Российской Федерации не предотвратило ее депортацию на Украину, где 17 января 2019 года в Харькове она была арестована, предана суду и доставлена в СИЗО г. Львова.

Получается, что Россия выслала на Украину человека, который публично отстаивал интересы русских и русскоязычных, правоту народных республик Донбасса. Этот позорный случай бросает тень на нашу политику в отношении соотечественников, наносит ущерб имиджу страны, защищающей их права и свободы.

Происшедшее с очевидностью доказывает экстренную необходимость принятия законопроекта о «иммиграционной амнистии» для беженцев с Украины, не сумевших преодолеть многочисленные бюрократические и иные преграды для получения вида на жительство или гражданства России и вынужденных раз в полгода покидать нашу территорию на 90 дней, чтобы иметь возможность вернуться на следующие три месяца. Соответствующий законопроект, внесенный в Государственную Думу еще 25 июня 2018 года депутатом К.Ф. Затулиным в соавторстве с депутатами Л.И. Калашниковым, С.А. Шаргуновым, М.С. Шереметом и членом Совета Федерации Ю.Л. Воробьевым, до сих пор лежит без движения в Государственной Думе. Принятие этого законопроекта ждут сотни тысяч украинских граждан, не желающих соглашаться с политикой киевского режима.

Стоит обратить особое внимание на то, что реализация утвержденного Указом Президента России Положения о предоставлении политического убежища в Российской Федерации в отношении беженцев с Украины сдерживается тем, что обратиться за политическим убежищем необходимо в течение семи дней с момента прибытия в Россию. Эти условия отрезают от этакой возможности уже находящихся в России политэмигрантов. Необходима коррекция этой нормы, чтобы политическое убежище могли просить не только новые, но и давно бежавшие в Россию украинские политэмигранты".