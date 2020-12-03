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Комитет Госдумы рекомендовал принять проект закона о физлицах-иноагентах

03 декабря 2020, 17:45  •  68 • Политика
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о регулировании деятельности лиц и объединений, признанных в РФ иноагентами. Решение было принято на заседании в четверг, 3 декабря.
Глава комитета Василий Пискарев призвал поддержать инициативу, после чего члены комитета проголосовали за.
Накануне законопроект поддержало правительство РФ. Отмечалось, что законопроект планируется рассмотреть на заседании Государственной думы 8 декабря.
Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности» предлагает ввести ряд новых норм, касающихся деятельности иностранных агентов.
Документ регулирует деятельность компаний и физических лиц. Иноагенты могут привлекаться к уголовной ответственности в случае повторного нарушения закона.
18 ноября в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому незарегистрированные общественные объединения, осуществляющие политическую деятельность и получающие зарубежное финансирование, будут приравнены к НКО-иноагентам.
В тот же день в нижнюю палату парламента внесли проект закона, который обязывает получающих зарубежное финансирование кандидатов информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента.
27 ноября глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что было предложено ввести ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет для физлиц-иноагентов за сбор данных о нацбезопасности.

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