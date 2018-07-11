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Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за злоупотребление правом на митинги

11 июля 2018, 11:09  •  71 • Политика

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, который вводит штрафы до 100 тыс. рублей за злоупотребление правом "на организацию массовых мероприятий, выражающееся в массовой подаче заявок на митинги без цели их проведения". Авторами инициативы выступили Дмитрий Вяткин, Алена Аршинова и Александр Грибов.

В частности, Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей "Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия". Ей предусматриваются штрафные санкции "за подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения, несоблюдение требования об уведомлении органа власти об отказе от проведения публичного мероприятия или за несоблюдение сроков подачи такого уведомления".

Для граждан размер штрафа планируется установить в размере от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей и для юридических лиц - от 20 тыс. до 100 тыс. рублей. Соответствующие административные дела будут возбуждаться должностными лицами органов внутренних дел (полиции) и рассматриваться судьями районных судов.

Как напоминается в пояснительной записке, после согласования времени и места проведения митинга власти обязаны обеспечить общественный порядок и безопасность граждан, а также оказание при необходимости ее участникам неотложной медицинской помощи. Это предполагает "расходование бюджетных средств на доставку металлоискателей и металлодетекторов для обеспечения безопасности участников на входе, на оплату труда сотрудников органов внутренних дел, медицинских работников, дежурящих во время проведения мероприятия, а в отдельных случаях также может влечь за собой необходимость перекрытия движения транспортных средств", отмечают авторы.

Однако, по их словам, в последнее время "участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий, выражающиеся в том, что уполномоченные органы на основании поступивших уведомлений принимают необходимые меры для обеспечения проведения мероприятия, которое по факту не проводится". "Зачастую такие случаи носят явно выраженный провокационный характер", - полагают депутаты.

"Наиболее ярким примером таких злоупотреблений является подача одним гражданином 660 уведомлений о проведении в один выходной день в начале декабря 2017 года 660 публичных мероприятий в одном и том же месте Санкт-Петербурга (каждую минуту новое мероприятие). Все мероприятия были согласованы, однако проведены не были. Таким образом, уполномоченные органы власти в течение 11 часов были обязаны обеспечивать присутствие сотрудников органов внутренних дел и бригад скорой помощи в заявленном месте", - указывается в сопроводительных материалах.

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