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Комитет Госдумы поддержал наказание за завышение цен на лекарства

27 марта 2020, 19:35  •  32 • Политика
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал поправки в КоАП об установление ответственности за продажу лекарств по завышенным ценам. Об этом в пятницу, 27 марта, рассказал журналистам глава комитета Павел Крашенинников.
«Статью 14.4.2 КоАП «Направления законодательства об обращении лекарственных средств» предложено дополнить новой частью: административной ответственностью за продажу лекарств по завышенным ценам (с превышением допустимых предельных размеров надбавок, предоставляемых властью)», — приводит «РИА Новости» слова Крашенинникова.
Он отметил, что до настоящего времени санкции были установлены только в отношении продажи лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших.
Новые поправки предусматривают штраф от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.
Накануне, 26 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о возможном ограничении цен на лекарства. Такое право правительство получит, если в стране введен режим чрезвычайной ситуации.
На фоне ситуации с распространением эпидемии коронавирусной инфекции в Минздраве России допустили изменение законодательства в части доступа на рынок новых лекарств. Предполагается, что процесс их разработки, производства и сертификации будет ускорен в случае необходимости.
Кроме того, 17 марта Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Однако в то же время он поручил правительству внимательно следить за оборотом медицинских препаратов в стране.

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