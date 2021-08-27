Комитет Госдумы обсудит назначение Поклонской послом в Кабо-Верде

Комитет Госдумы по международным делам обсудит назначение депутата Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил первый заместитель председателя комитета Дмитрий Новиков.

Как сообщила сама Поклонская «РИА Новости», ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о ее возможном назначении пока преждевременно.

«Могу сказать, что в ближайшее время состоится заседание международного комитета Госдумы по этому вопросу», — ответил Дмитрий Новиков журналистам на вопрос о том, известно ли ему что-либо о назначении Поклонской послом на Островах Зеленого Мыса.

Республика Кабо-Верде (также Республика Зеленого Мыса) — это небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. В прошлом — колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. Кабо-Верде — это архипелаг, состоящий из 18 островов.

С 2018 года послом России в Кабо-Верде является Владимир Соколенко.

Наталья Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году по списку «Единой России». До этого она была прокурором Крыма.

Ранее, 24 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Винокурова послом страны в Гватемале. На освобожденную Винокуровым должность посла на Ямайке и по совместительству в Антигуа и Барбуде, Содружестве Доминики, Федерации Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии был назначен Сергей Петрович.