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Комитет Госдумы обсудит назначение Поклонской послом в Кабо-Верде
27 августа 2021, 13:55 • 88 • Политика
Комитет Госдумы по международным делам обсудит назначение депутата Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил первый заместитель председателя комитета Дмитрий Новиков.
Как сообщила сама Поклонская «РИА Новости», ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о ее возможном назначении пока преждевременно.
«Могу сказать, что в ближайшее время состоится заседание международного комитета Госдумы по этому вопросу», — ответил Дмитрий Новиков журналистам на вопрос о том, известно ли ему что-либо о назначении Поклонской послом на Островах Зеленого Мыса.
Республика Кабо-Верде (также Республика Зеленого Мыса) — это небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. В прошлом — колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. Кабо-Верде — это архипелаг, состоящий из 18 островов.
С 2018 года послом России в Кабо-Верде является Владимир Соколенко.
Наталья Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году по списку «Единой России». До этого она была прокурором Крыма.
Ранее, 24 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Винокурова послом страны в Гватемале. На освобожденную Винокуровым должность посла на Ямайке и по совместительству в Антигуа и Барбуде, Содружестве Доминики, Федерации Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии был назначен Сергей Петрович.
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