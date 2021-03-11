Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Главная / Политика

Комитет ГД рекомендовал ужесточить наказание за реабилитацию нацизма

11 марта 2021, 15:55  •  101 • Политика
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в ходе заседания в четверг, 11 марта, рекомендовал принять во втором чтении пакет законопроектов с поправками в УК и КоАП, ужесточающими наказание для граждан за реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства.
Согласно предложениям комитета, за подобные нарушения будет грозить максимальный штраф до 5 млн рублей или пять лет лишения свободы.
Поправки вносятся в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма и защите исторической памяти, документ Госдума единогласно приняла в первом чтении 10 февраля.
2 марта спикер Совфеда Валентина Матвиенко оценила идею ужесточить наказание за оскорбление ветеранов. Она отметила, что никогда не думала, что придется принимать подобного рода закон.
По словам председателя комитета по информполитике Госдумы Александра Хинштейна, дело блогера Алексея Навального, которого 20 февраля признали виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, не единственное.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие кораблей НАТО оценил военкор
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания на городском рынке…"
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
11 марта 2021, 05:50
"Не успел Байден раскрыть рот…": Новый президент США побил столетний рекорд
11 марта 2021, 00:20
У России есть 600 тысяч причин вмешаться в войну в Донбассе – военкор Коц
11 марта 2021, 11:20
Меркель призвали спасти Европу русской вакциной, припомнив смертоносный урок из 1960-х
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие ко...
11 марта 2021, 11:15
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой кузне...
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания ...
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
11 марта 2021, 05:50
"Не успел Байден раскрыть рот…": Новый президент США побил столетний рекорд
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 марта 2021, 08:10
Отморозки из «Торнадо» жаждут мести
10 марта 2021, 14:15
Конец Украине положит секретный фильм? Политолог сообщил о метаниях Зеленского перед "премьерой"
08 марта 2021, 10:55
"Взвод гомосексуалистов" взбудоражил ВСУ. Военные заявили об измене
07 марта 2021, 22:05
Могилу Бандеры в Мюнхене облили "загадочным веществом": Украинский посол перешёл на оскорбления
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Там все ждут"
06 марта 2021, 00:15
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
07 марта 2021, 12:55
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.