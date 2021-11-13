Комитет ГД по безопасности намерен быстро рассмотреть проект о QR-кодах

Глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 12 ноября заявил, что комитет готов оперативно рассмотреть законопроект о введение QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу.

Именно комитет по безопасности и противодействию коррупции выступил профильным по данном проекту, отметили ТАСС в пресс-службе комитета.

«Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов оперативно рассмотреть внесенные сегодня правительством РФ поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — приводит пресс-служба слова Пискарева.

Пискарев отметил, что изменения позволят повысить безопасность граждан при посещении общественных мест.

Ранее в этот день российское правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Речь идет о двух законопроектах. Первый «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Решение о введении системы QR-кодов будут принимать власти регионов. При этом до 1 февраля 2022 года предъявлять также можно будет отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Второй законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках.

Как в пятницу заявил глава комитет Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, комитет поддержит законопроект о введении системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу.

Также в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила мнение, что сертификат вакцинации от коронавирусной инфекции в России должен стать таким же документом, как паспорт.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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