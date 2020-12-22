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Комитет ГД одобрил проект о праве президента баллотироваться еще на два срока

22 декабря 2020, 21:55  •  67 • Политика
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект во исполнение поправки к Конституции, дающий в том числе право действующему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщил 22 декабря заместитель председателя комитета Михаил Романов.
Речь идет о законопроекте, который внесли в Госдуму депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова и член Совфеда Андрей Клишас, передает «РИА Новости».
Положение Конституции РФ, «ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и/или занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ <...> и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением», отмечается в документе.
С учетом требований ст. 81 Конституции РФ в законе «О выборах президента РФ» закрепляется, что главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа.
Это требование не распространяется на граждан России, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.
Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 23 декабря.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президентов и членов их семей.
Согласно закону, экс-президента нельзя будет привлечь к ответственности, задержать, арестовать и провести личный досмотр.
Неприкосновенность распространяется на его жилые и служебные помещения, средства связи, используемые транспортные средства, багаж, документы и переписку.
Экс-президента может лишить неприкосновенности Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другого тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда.

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