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Комиссия во главе с Рогозиным одобрила пуск новой экспедиции к МКС с Байконура
19 ноября 2018, 21:54 • 30 • В мире
Комиссия по пилотируемым пускам под председательством главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина провела заседание о возможности нового пуска пилотируемого корабля с экипажем к Международной космической станции. По словам председателя комиссии, было принято решение о новом пуске 3 декабря.
На пресс-конференции в понедельник он заявил, что после пуска с космодрома Байконур будет сформирован график дальнейших полетов на МКС.
«Нами принято решение одобрить пуск пилотируемого корабля "Союз МС" 3 декабря», - сказал глава Роскосмоса.
Напомним, что 11 октября произошла первая в истории российской пилотируемой космонавтики авария при запуске ракеты с космодрома Байконур к МКС.
Экипаж стартовавшего «Союза МС-10» из-за нештатной ситуации эвакуировались в спасательной капсуле. Никто из них не пострадал.
Как сообщает ТАСС, в будущем году Дмитрий Рогозин намерен также посетить США. В частности, говорится, что Рогозин может посетить Центр Джонсона во Флориде и осмотреть ракету и корабль компании SpaceX.
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