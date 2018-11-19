Комиссия во главе с Рогозиным одобрила пуск новой экспедиции к МКС с Байконура

Комиссия по пилотируемым пускам под председательством главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина провела заседание о возможности нового пуска пилотируемого корабля с экипажем к Международной космической станции. По словам председателя комиссии, было принято решение о новом пуске 3 декабря.

На пресс-конференции в понедельник он заявил, что после пуска с космодрома Байконур будет сформирован график дальнейших полетов на МКС.

«Нами принято решение одобрить пуск пилотируемого корабля "Союз МС" 3 декабря», - сказал глава Роскосмоса.

Напомним, что 11 октября произошла первая в истории российской пилотируемой космонавтики авария при запуске ракеты с космодрома Байконур к МКС.

Экипаж стартовавшего «Союза МС-10» из-за нештатной ситуации эвакуировались в спасательной капсуле. Никто из них не пострадал.

Как сообщает ТАСС, в будущем году Дмитрий Рогозин намерен также посетить США. В частности, говорится, что Рогозин может посетить Центр Джонсона во Флориде и осмотреть ракету и корабль компании SpaceX.