Комиссия Рады по хищениям в ВСУ вывесила карту Украины без Крыма

В Раде разразился еще один скандал из-за карты Украины, на которой страна изображена без Крымского полуострова. На этот раз «неправильная» карта была продемонстрирована на заседании временной следственной комиссии украинского парламента по хищениям в ВСУ.

Примечательно, что неприятный для депутатов момент попал в эфир украинского ТВ. Так, было показано заседание комиссии, на которой входящие в нее парламентарии рассматривают слайд под названием «Состояние вооружения 2005-2010 годы».

На нем Украина действительно изображена без Крымского полуострова. Несмотря на то что слайд был перед глазами депутатов порядка 40 секунд, никто из них так и не обратил внимания на то, что он противоречит официальной позиции Киева по поводу территориальной принадлежности региона.

Напомним, что Крым вышел из состава Украины в 2014 году и присоединился к России по итогам всенародного референдума. Украинское правительство до сих пор не признает факт потери полуострова и называет его территорию «временно оккупированной».

О казусе в Раде сообщает издание «Русская весна».