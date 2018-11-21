Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На смену Петрову с Бошировым пришли Маша и медведь (Анна Сочина)
«Может, мы виноваты и в пожарах в Калифорнии?»: МИД Ирана ответил на обвинения Т...
«Для крымчан - это очередное доказательство, что там, за Перекопом, враги»: Экс-...
«Крымский мост просел»: Украинские «эксперты» усмотрели очередные «угрозы»
Главная / Политика

Комиссия Рады по хищениям в ВСУ вывесила карту Украины без Крыма

21 ноября 2018, 03:09  •  90 • Политика
В Раде разразился еще один скандал из-за карты Украины, на которой страна изображена без Крымского полуострова. На этот раз «неправильная» карта была продемонстрирована на заседании временной следственной комиссии украинского парламента по хищениям в ВСУ.
Примечательно, что неприятный для депутатов момент попал в эфир украинского ТВ. Так, было показано заседание комиссии, на которой входящие в нее парламентарии рассматривают слайд под названием «Состояние вооружения 2005-2010 годы».
На нем Украина действительно изображена без Крымского полуострова. Несмотря на то что слайд был перед глазами депутатов порядка 40 секунд, никто из них так и не обратил внимания на то, что он противоречит официальной позиции Киева по поводу территориальной принадлежности региона.
Напомним, что Крым вышел из состава Украины в 2014 году и присоединился к России по итогам всенародного референдума. Украинское правительство до сих пор не признает факт потери полуострова и называет его территорию «временно оккупированной».
О казусе в Раде сообщает издание «Русская весна».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

90
Источник
Похожие новости
20 ноября 2018, 23:54
США выступили против избрания на пост главы Интерпола кандидата от России
20 ноября 2018, 23:54
Трамп назвал отмену оборонных контрактов США с саудитами подарком для России и Китая
21 ноября 2018, 03:09
«Она уже во втором туре»: Коломойский назвал Тимошенко фаворитом президентской гонки

20 ноября 2018, 17:24
Лавров ждет от США новых неадекватных шагов в отношении России
20 ноября 2018, 20:39
И выборы прошли, и инаугурация состоялась: Денис Пушилин вступил в должность – фоторепортаж
20 ноября 2018, 23:54
Россия продолжит снабжать Сирию нефтью в рамках договоренностей - сенатор Морозов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 ноября 2018, 06:54
В России – главные роли, в Киеве – «Грусть пилота» за копейки: Поддержавший АТО актер Горбунов о депрессии
14 ноября 2018, 19:54
Депутат показал меню с ценами в думской столовой
16 ноября 2018, 09:24
Курилы в обмен на военные базы США: Япония сделала России предложение
16 ноября 2018, 17:24
"Это ненормально": В Госдуме предложили проверить депутата, пытавшегося засунуть коллеге палец в ухо
17 ноября 2018, 00:12
Душенов 197. Москва предупредила: мы ударим первыми
18 ноября 2018, 23:09
«Медведева не уважают даже на саммите АТЭС»: Медиаэксперт о фото из Папуа-Новой Гвинеи
17 ноября 2018, 17:54
«Сначала твердое "да", потом газ»: Лавров озвучил условия по «Турецкому потоку» в Европе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.