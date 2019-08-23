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Комиссия по расследованию вмешательства в дела России получает новые материалы
23 августа 2019, 13:39 • 16 • Политика
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России получает новые материалы. Об этом в пятницу на первом заседании комиссии сообщил ее глава, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Надо сказать, что новые материалы и информация по вопросу работы комиссии поступают к нам в распоряжение", - сказал он.
Пискарев напомнил, что в рамках своих полномочий комиссия займется изучением и анализом этой информации, "новых данных и обстоятельств вмешательства иностранных государств" во внутренние дела РФ. Результаты работы комиссии будут представлены общественности, парламентам других стран и международным организациям.
"При наличии оснований нами могут быть подготовлены и законодательные меры по защите нашего суверенитета, - отметил глава комиссии. - Мы уже направили запросы во все российские правоохранительные структуры, а также в органы государственной власти, в иные органы и организации по предоставлению имеющейся информации".
Совет Госдумы 19 августа принял решение об образовании комиссии по предложению всех фракций.
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