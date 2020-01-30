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Комиссия ПАСЕ заблокировала антироссийские поправки к резолюции по России
30 января 2020, 00:39 • 85 • Политика
Большинство поправок в резолюцию по поводу продления полномочий российской делегации, предложенных Украиной, были отклонены комиссией ПАСЕ по мониторингу. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
По словам вице-спикера, все предложенные поправки носили ярко выраженный антироссийский характер. Их отклонение доказывает, что в Ассамблее есть большинство, которое не поддалось на провокации со стороны авторов поправок - Британии и Украины, отметил политик в разговоре с "РИА Новости".
Ранее в понедельник депутаты ПАСЕ оспорили полномочия делегации России из-за поправок в Конституцию, которые пока ещё только обсуждаются в нашей стране. Толстой заявил, что такое решение является "несколько удивительным", и отверг обвинения в адрес Москвы в намерении не соблюдать международные нормы.
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