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Комиссия ООН по разоружению вновь не смогла начать работу из-за визовых проблем России

29 февраля 2020, 00:39  •  9 • Политика

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Комиссия ООН по разоружению приняла решение вновь перенести начало своей работы из-за невыдачи визы главе российской делегации Константину Воронцову. В случае отсутствия новых препятствий сессия этого органа начнется в апреле. Ранее первое заседание планировалось на 18 февраля, однако по той же причине было отложено на 10 дней.

На состоявшемся в пятницу совещании первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский проинформировал, что Воронцову так и не была выдана американская виза, и предложил в связи с этим перенести проведение организационной сессии на апрель. Председатель комиссии принял данную инициативу.

"Сожалеем, что позиция США мешает начать работу комиссии по такой важной теме", - сказал Полянский ТАСС по итогам заседания.

Ранее Москва обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз в арбитраж между США и всемирной организацией. Сложности с выдачей американских виз стали регулярным препятствием для проведения мероприятий в штаб-квартире ООН. С начала 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Вашингтон не выдал визы более чем 20 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях сентябрьской недели высокого уровня.

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