Комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства извне в 19 субъектах России

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ выявила попытки вмешательства зарубежных НКО и СМИ во внутреннюю политику в 19 субъектах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург. Об этом в четверг по итогам заседания комиссии сообщил ее глава, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в поле зрения иностранных НКО, НПО и СМИ попали наши субъекты федерации, таковых мы насчитали 17 на сегодня. Практически в каждом [федеральном] округе имело место вмешательство иностранных государств во внутренние дела субъектов РФ", - сказал Пискарев.

"Эту активность проявляют 12 государств Европы, США. Мы насчитали более 50 юридических, физических, иностранных лиц, либо российских, либо работающих за деньги из-за границы, которые так или иначе влияли на внутреннюю политику субъектов", - уточнил глава комиссии.

Он отметил, что иностранные организации, в частности, собирают информацию для дальнейшего "разжигания межрелигиозных, межнациональных конфликтов". "Активность большая по поводу искажения истории, особенно в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - добавил парламентарий. Кроме того, подчеркнул Пискарев, не прекращается противоправная деятельность по вмешательству в российские избирательные процессы. "Теперь уже на следующий год заделы такие есть", - отметил он.

По словам главы комиссии, факты нарушений будут направлены в Генпрокуратуру и Минюст для принятия мер реагирования.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму. Речь идет об одностороннем освещении этих событий и оценках действий правоохранительных органов, а также публикации маршрутов незаконных шествий, в том числе в Twitter посольства США.

Комиссия на одном из предстоящих заседаний планирует обсудить попытки создания в РФ "баз подготовки" лидеров незаконных протестных акций, а также найти пути законодательного решения этой проблемы, сообщил Пискарев.

На заседании комиссии в четверг обсуждались попытки более 50 иностранных юридических и физических лиц повлиять на внутреннюю политику в субъектах РФ. "Какой интерес у иностранных юридических лиц - это конечно, попытка создания так называемых баз или лагерей по подготовке лидеров незаконных протестных акций", - сказал он. По словам главы комиссии, попытки "создать такие лагеря, где бы могли подготовить модераторов, организаторов, пособников, наблюдателей" для незаконных протестных акций, продолжаются.

"Мы в перспективе будем обсуждать вопрос по созданию вот этих баз или лагерей подготовки лидеров незаконных протестных акций", - добавил он. "Мы хотим, чтобы эта ситуация была отрегулирована в законе. Эти базы действуют без особого внимания к ним. Есть пробелы в законе, которые мы намерены также устранить", - подчеркнул Пискарев.

"Материал уже есть. Я сейчас не хочу предвосхищать… у нас будет совещание, касающееся лагерей и законодательных мер реагирования", - резюмировал он.