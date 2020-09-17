Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обр...
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощу...
Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей ...
Главная / Политика

Комиссия ГД зафиксировала попытки вмешаться в прошедшие в РФ выборы

17 сентября 2020, 01:55  •  67 • Политика
Думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России зафиксировала попытки вмешательства в выборы, состоявшиеся 13 сентября. Об этом 16 сентября журналистам сообщил глава комиссии, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
По его словам, речь идет как о массированных вбросах и раскрутке дезинформации в соцсетях, так и о хакерских атаках на ЦИК.
«Комиссия осуществляла ежедневный сбор и анализ данных о попытках иностранного вмешательства в наши внутренние дела, и в очередной раз нами зафиксированы умышленные действия по подрыву доверия к выборам в глазах избирателей», — отметил Пискарёв.
Депутат также сообщил, что комиссия направила в Генпрокуратуру и Минюст информацию о незаконных действиях российских НКО-иноагентов в период прошедшей избирательной кампании. Он рассказал, что в поле зрения находятся структуры, которые, пользуясь финансовой поддержкой «нежелательных в России организаций и зарубежных НПО из Германии, Франции и Польши», провели серию онлайн-семинаров и образовательных курсов с участием политтехнологов из Литвы и США. На них, по словам Пискарёва, обучали «организации провокаций в ходе наблюдения за выборами».
Выборы разного уровня в этом году прошли 11–13 сентября в 83 регионах за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга. Единому дню голосования 13 сентября предшествовало два дня досрочного голосования. Это было сделано, чтобы избежать скопления граждан на избирательных участках.
По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой, в ходе выборов нарушений практически не зафиксировано, пишет «Газета.ру».14 сентября она заявила, что избирательная кампания стала лучшей за всё время работы нынешнего состава Центризбиркома. По ее словам, в ЦИК за время кампании поступила 1301 жалоба.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
16 сентября 2020, 22:15
Москва сурово ответила президенту Эстонии на ее слова о "слабости" России
16 сентября 2020, 23:10
9 вопросов по Навальному попали в точку: В России узнали о болезненной реакции ЕС
16 сентября 2020, 22:15
Лукашенко раскрыл детали закрытой встречи с Путиным
16 сентября 2020, 23:10
Лукашенко проиграл и должен уйти! Тихановская потребовала, чтобы Нарышкин не вмешивался
16 сентября 2020, 22:15
Российские дипломаты потребовали от Берлина доступ к Навальному
17 сентября 2020, 00:05
Японцы расхотели "возвращать" Курилы
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2020, 23:10
9 вопросов по Навальному попали в точку: В России узнали о болезненной реакции ЕС
16 сентября 2020, 23:10
Лукашенко проиграл и должен уйти! Тихановская потребовала, чтобы Нарышкин не вмешивал...
17 сентября 2020, 00:05
Японцы расхотели "возвращать" Курилы
17 сентября 2020, 00:05
Военное превосходство РФ в Чёрном море стало абсолютно неприличным – киевский эксперт
17 сентября 2020, 01:00
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2020, 14:20
"Самое мерзкое, что может произойти": Раскрыта последняя фаза провокаций в Минске
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального подняли на смех
13 сентября 2020, 08:05
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С визгом и матом
12 сентября 2020, 21:05
Украине придётся пустить газовую трубу на металлолом - аналитик
13 сентября 2020, 15:25
Пусть достроят "Северный поток - 2", а потом... Американцы подсказали Берлину, как наказать Россию
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
16 сентября 2020, 06:40
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей Викторович о чём?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.