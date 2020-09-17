Комиссия ГД зафиксировала попытки вмешаться в прошедшие в РФ выборы

Думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России зафиксировала попытки вмешательства в выборы, состоявшиеся 13 сентября. Об этом 16 сентября журналистам сообщил глава комиссии, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

По его словам, речь идет как о массированных вбросах и раскрутке дезинформации в соцсетях, так и о хакерских атаках на ЦИК.

«Комиссия осуществляла ежедневный сбор и анализ данных о попытках иностранного вмешательства в наши внутренние дела, и в очередной раз нами зафиксированы умышленные действия по подрыву доверия к выборам в глазах избирателей», — отметил Пискарёв.

Депутат также сообщил, что комиссия направила в Генпрокуратуру и Минюст информацию о незаконных действиях российских НКО-иноагентов в период прошедшей избирательной кампании. Он рассказал, что в поле зрения находятся структуры, которые, пользуясь финансовой поддержкой «нежелательных в России организаций и зарубежных НПО из Германии, Франции и Польши», провели серию онлайн-семинаров и образовательных курсов с участием политтехнологов из Литвы и США. На них, по словам Пискарёва, обучали «организации провокаций в ходе наблюдения за выборами».

Выборы разного уровня в этом году прошли 11–13 сентября в 83 регионах за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга. Единому дню голосования 13 сентября предшествовало два дня досрочного голосования. Это было сделано, чтобы избежать скопления граждан на избирательных участках.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой, в ходе выборов нарушений практически не зафиксировано, пишет «Газета.ру».14 сентября она заявила, что избирательная кампания стала лучшей за всё время работы нынешнего состава Центризбиркома. По ее словам, в ЦИК за время кампании поступила 1301 жалоба.