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Комиссия Думы по расследованию вмешательства в дела России соберется на этой неделе

19 августа 2019, 15:24  •  84 • Политика

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Совет Думы в понедельник решил создать комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, ее первое заседание планируется провести уже на этой неделе. Об этом сообщил ТАСС участник заседания Совета Думы.

"Принято решение, что первое заседание комиссии может пройти уже на этой неделе", - сказал источник агентства.

Как сообщил журналистам первый вице-спикер палаты Иван Мельников (КПРФ), "решение окончательное [по утверждению комиссии] Госдумой принимается, но Совет Думы принял решение, чтобы они [члены комиссии] сейчас приступили к работе".

На пост главы комиссии предложен председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. У него будут четверо заместителей, по одному от каждой фракции - Юрий Синельщиков (КПРФ), Андрей Альшевских ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Вадим Деньгин (ЛДПР).

Работа комиссии

Мельников добавил, что работа комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России не ограничена сроками. 

"Сроки не оговорены. Никаких сроков нет. Обычно комиссия либо носит статус постоянной, либо после того, как результаты работы предложены, Госдума может принять решение, что свою задачу она выполнила", - сказал первый вице-спикер палаты.

Итогом работы комиссии может стать "какая-то справка, какой-то документ, который будет сначала представлен совету Госдумы, а потом будет рассмотрен на ее заседании". "Могут быть приняты дополнительные постановления, обращения к комитетам, к исполнительной власти", - добавил депутат.

В начале месяца оппозиционные фракции Госдумы выступили за расследование вмешательства, допущенного, по их мнению, рядом иностранных СМИ и дипломатических представительств во внутренние дела России в ходе несанкционированной протестной акции в Москве. Речь, в частности, идет об одностороннем освещении этих событий и оценках действий правоохранительных органов. "Единая Россия" инициативу о проведении разбирательства поддержала.

В новость были внесены изменения (14:25 мск) - добавлена информация по тексту.

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