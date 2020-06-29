Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломат...
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное с...
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена к...
Главная / Политика

Комиксы о Конституции вывели украинцев из себя

29 июня 2020, 11:00  •  93 • Политика
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
Граждане Незалежной не оценили юмор президента
Шумеры, мальчик без ушей и собака в наморднике – вот главные символы Украины. По крайней мере, так их видят в Офисе президента Владимира Зеленского. Там задались целью объяснить свод главных законов Украины доступным для народа языком и выпустили книгу "Простая Конституция" в виде тезисов с картинками.
Граждане Незалежной одобрили идею, но ее исполнение повергло многих в шок.
"Хто це жахіття малював? (укр. Кто этот кошмар нарисовал)", – написал один из пользователей под публикацией со страницами "Простой Конституции" в официальном аккаунте Зеленского в "Фейсбук".
Читатели потребовали объяснить, почему надписи в книге про украинскую конституцию на английском языке, почему практически все герои – мужского пола, почему у солидных мужчин красные одутловатые лица. Но больше всего поразило упоминание про шумеров: "Шумеры, гоу в государство, я создал", – так поясняется появление Незалежной.
"Вы считаете, что уличные выражения молодежи 10 летней давности – это подходящие тексты для Конституции? М-да", – высказался Валентин Румянцев.
"Лютый треш", "Я это ребенку не покажу", "У вас с головой все нормально?" – посыпались комментарии пользователей. Многие цензурных слов и вовсе не нашли, оценивая книгу, и предположили, что команда Зеленского создала комиксы для себя, рассчитывая исключительно на свой уровень юмора и образования.
Самые внимательные заметили на обложке юного мальчика, который топчет ногами дядьку крепкого телосложения, и удивились, почему мальчик без ушей – чтоб не отодрали? Некоторые попросили пояснить, почему текст про обязанности граждан сопровождает изображение собаки с высунутым языком:
"Наші обов’язки і пес як пов’язані? (укр. наши обязанности и пес как связаны)", – уточняет Мила Баглий.
Кроме того, пользователей удивило, что мяч на одном из рисунков раскрашен в цвета российского триколора, пишет URA.RU.
Напомним, что в эти дни в России проходит голосование граждан по поправкам в Конституцию. Чтобы избежать опасности распространения коронавируса из-з скопления людей, избирательные участки решено открыть на семь дней. Основной, завершающий день голосования, – 1 июля 2020 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, просто топорно!"
29 июня 2020, 01:00
"Гринпис" снова обвинил Россию, но забыл о фактах: Взрыв на русской АЭС разоблачили
29 июня 2020, 01:00
Русский полководец заставил американцев изменить Coca-Cola: Пендерграст раскрыл неизвестные детали
29 июня 2020, 01:00
Лучше, чем у Порошенко, но: Рейтинг Зеленского упал до рекордных значений
29 июня 2020, 07:00
Городам Сибири грозит уничтожение? Учёный назвал условие исполнения мрачного прогноза
29 июня 2020, 09:00
Михалков задал разоблачающий вопрос о будущем России: "Не вы ли участники этого госпереворота?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, прост...
29 июня 2020, 01:00
"Гринпис" снова обвинил Россию, но забыл о фактах: Взрыв на русской АЭС раз...
29 июня 2020, 01:00
Русский полководец заставил американцев изменить Coca-Cola: Пендерграст раскрыл неизв...
29 июня 2020, 01:00
Лучше, чем у Порошенко, но: Рейтинг Зеленского упал до рекордных значений
29 июня 2020, 07:00
Городам Сибири грозит уничтожение? Учёный назвал условие исполнения мрачного прогноза
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2020, 12:00
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена картина трагедии
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Россию
22 июня 2020, 23:00
Габунию предупредили: Теперь на него откроют настоящую охоту. И не Кадыров, и не Путин
23 июня 2020, 14:00
"Мы ржали, просто ржали": Экс-министр Украины не сдержался, увидев "стену" с Россией
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
26 июня 2020, 16:00
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько метров садятся отдохнуть"
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до парада
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.