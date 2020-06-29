Комиксы о Конституции вывели украинцев из себя

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Граждане Незалежной не оценили юмор президента

Шумеры, мальчик без ушей и собака в наморднике – вот главные символы Украины. По крайней мере, так их видят в Офисе президента Владимира Зеленского. Там задались целью объяснить свод главных законов Украины доступным для народа языком и выпустили книгу "Простая Конституция" в виде тезисов с картинками.

Граждане Незалежной одобрили идею, но ее исполнение повергло многих в шок.

"Хто це жахіття малював? (укр. Кто этот кошмар нарисовал)", – написал один из пользователей под публикацией со страницами "Простой Конституции" в официальном аккаунте Зеленского в "Фейсбук".

Читатели потребовали объяснить, почему надписи в книге про украинскую конституцию на английском языке, почему практически все герои – мужского пола, почему у солидных мужчин красные одутловатые лица. Но больше всего поразило упоминание про шумеров: "Шумеры, гоу в государство, я создал", – так поясняется появление Незалежной.

"Вы считаете, что уличные выражения молодежи 10 летней давности – это подходящие тексты для Конституции? М-да", – высказался Валентин Румянцев.

"Лютый треш", "Я это ребенку не покажу", "У вас с головой все нормально?" – посыпались комментарии пользователей. Многие цензурных слов и вовсе не нашли, оценивая книгу, и предположили, что команда Зеленского создала комиксы для себя, рассчитывая исключительно на свой уровень юмора и образования.

Самые внимательные заметили на обложке юного мальчика, который топчет ногами дядьку крепкого телосложения, и удивились, почему мальчик без ушей – чтоб не отодрали? Некоторые попросили пояснить, почему текст про обязанности граждан сопровождает изображение собаки с высунутым языком:

"Наші обов’язки і пес як пов’язані? (укр. наши обязанности и пес как связаны)", – уточняет Мила Баглий.

Кроме того, пользователей удивило, что мяч на одном из рисунков раскрашен в цвета российского триколора, пишет URA.RU.

Напомним, что в эти дни в России проходит голосование граждан по поправкам в Конституцию. Чтобы избежать опасности распространения коронавируса из-з скопления людей, избирательные участки решено открыть на семь дней. Основной, завершающий день голосования, – 1 июля 2020 года.