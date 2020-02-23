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Комики идут по Украине: имевшие отношение к Зеленскому-артисту стали госдеятелями при Зеленском-президенте

23 февраля 2020, 21:24  •  87 • В России

«По выжженной равнине, за метром метр. Идут по Украине солдаты группы «Центр», - почему-то вспомнились слова песни Владимира Высоцкого при прочтении известия об очередном административном назначении, сделанном Зеленским. Только все не просто вот так прямо трагично, а, наверное, все же трагикомично. Потому что по форме, безусловно, комично, а по последствиям… По Украине действительно идут и все больше захватывают ее, садясь в административные кресла, но только клоуны. Вернее, комики.

Владимир Зеленский назначил председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области Василия Гуменюка. Можно было бы и не обращать внимания на какую-то мелкую должность, если бы не одно деликатное обстоятельство – Василий Гуменюк до перехода на государственную службу работал комиком в известном украинском юмористическом телешоу «Лига Смеха». Уже начинаешь потихоньку подхихикивать. Если учесть, что шоу выходит в эфире телеканала «1 + 1», на котором показывали и шоу «Квартал-95», то смешок превращается в смех. А можно добавить сюда, что автором проекта была «Студия Квартал-95», совладельцем и худруком которой был Владимир Зеленский, смех набирает силу. Ну а разве можно не отметить, что ведущим проекта до своего избрания в президенты был Владимир Зеленский, то надо как-то постараться притушить это дикое ржание от столь удачной и смешной сценки.

Василий Гуменюк до перехода на государственную службу работал комиком в известном украинском юмористическом телешоу

«Зе» - он ведь тоже своих не бросает. Не было команды, кинул клич, комики пошли на выборы, чтобы войти в его политическую команду. Не всем повезло. Тот же Гуменюк шел в Верховную Раду в той же Хмельницкой области, но там же все привыкли доверять Порошенко, и комик пролетел мимо кресла в Верховной раде. Но Зе не дал пропасть. Главой района назначил. Смотришь, до губернатора дорастет, если Зе усидит еще пару лет.

И это не первый комик или «кварталовец», который после смены президента вдруг открыл в себе административные таланта и желание послужить «ридной нэньке Украйне». Что сделал президент Зеленский чуть ли не сразу после избрания? Назначил своим первым помощником Сергея Нахмановича Шефира, директора «Квартала-95». Кто возглавляет главную спецслужбу Украины? Я про СБУ говорю. Бывший юрист, а затем и руководитель ООО «Студия Квартал-95» Иван Баканов. Ушел на важный пост в администрации президента Зеленского и сценарист «Квартала» Сергей Трофимов. Наверное, поэтому Зеленский говорит частенько такие смешные тексты. Важный пост в офисе президента Украины занял и бывший КВНщик, сценарист комик-группы Зеленского Юрий Костюк. К нему можно присовокупить и гендиректора ООО «Квартал-концерт», дочерней компании «Квартала-95», занимавшейся гастролями Зеленского с братьями-комиками, Максима Ткаченко.

Но, конечно, подлинным «бриллиантом» среди всех этих комиков смотрится назначения известнейшего КВНщика Сергея Сивохо. Кстати, тоже комика и шоумена, а еще продюсера все того же «Квартала». Причем, на должность советника секретаря Совета по национальной безопасности и обороне, который должен заниматься «разруливанием» на Донбассе. Даже президент КВН Александр Масляков при этом назначении не удержался и мягко порекомендовал назначить на такие должности все же политиков, а не просто людей, регулярно «уходящих в себя», как крайне интеллигентно он сформулировал склонность к запоям. Единственный плюс у бывшего нового советника – что он был капитаном донецкой команды КВН. Но кто сейчас такое помнит. Кстати, укронацики уже высказали ему свое неудовольствие тем, что он видит в донецких людей и украинцев.

А там и других персонажей хватает. Хорошо, что еще Кошевой – «Лысый» не пошел в политику, а то бы пришлось Зеленскому делать его, как в сериале «Слуга народа», министром иностранных дел. Но хорошо знакомых ему по сцене и юмористическому творчеству он назначает на руководящие государственные посты ничуть не хуже, чем президент Голобородько делал это в сериале. Правда, итог получается не таким хорошим, как в кино. Так ведь на то она и жизнь, что пишется не по сценарию, даже если он написан в «Квартале-95».

Комики идут по Украине…

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