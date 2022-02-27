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Комикам тоже до свидания? "ТНТ" и "Пятница" начали увольнять за политические лозунги
27 февраля 2022, 22:35 • 321 • Политика
"ТНТ" и "Пятница" начали увольнять за политические лозунги с оскорблениями Владимира Путина и с осуждением миротворческой операции России на Украине. Комикам, выступившим против "войны", тоже до свидания?
Канал "Пятница" перестал сотрудничать с украинской студией TeenSpirit, выпускающей шоу о путешествиях "Орёл и решка". Теперь программа больше не будет транслироваться на отечественном ТВ.
Ещё руководство телеканала разорвало контракт с продакшен-продюсером Мариной Гранкиной, которая отличилась оскорбительным заявлением о президенте России Владимире Путине.
Кроме того, на "Пятнице", а также на "ТНТ" (оба канала входят в группу "Газпром-медиа") отказались от услуг продюсера Армена Оганяна, который тоже осудил миротворческую операцию Москвы на Украине.
РБК передаёт, ссылаясь на "ТНТ", что канал не намерен сотрудничать с лицами, которые "распространяли радикальные политические взгляды".
Волна увольнений с "Пятницы" и "ТНТ" имеет шансы продолжиться, поскольку ранее против "войны на Украине" также высказывались, например, комики Семён Слепаков, Азамат Мусагалиев, Сергей Светлаков и не только.
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