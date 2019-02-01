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Комик Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине - результаты соцопроса
01 февраля 2019, 08:24 • 321 • Политика
Руководитель студии "Квартал-95" комик Владимир Зеленский возглавил рейтинг кандидатов на пост президента Украины. Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", за шоумена готовы проголосовать 19% украинцев.
Сейчас стало известно о том, что украинский шоумен Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине. Примечательно, но таковы данные сразу нескольких опросов, которые были опубликованы в местной прессе.
К примеру, социологическая группа "Рейтинг", опираясь на данные своего исследования, отметила, что 19% готовы отдать свой голос за Зеленского. Другие социологические и аналитические агентства приводят другую цифру - в 23%.
А вот на втором месте по мнению социологов стоят Юлия Тимошенко и Пётр Порошенко.
Кстати, напомним, что в течение долгого времени лидером всех подобных рейтингов неизменно оставалась Юлия Тимошенко. А нынешний президент Украины даже не попадал в тройку первых.
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