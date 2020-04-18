Комик Зеленский талантливо изображает только тупых президентов – телеведущая

Президент Украины Владимир Зеленский – это актер, который плохо играет чужую роль.Об этом в своем видеоблоге заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова.По словам Егоровой, Зеленский забылся, что он больше не актер сериала «Слуга народа», а реальный президент. Пока он читает чужие тексты на фоне флага, в его офшорные счета «течет бабло».«Все то, что вы сегодня делаете, а в особенности это касается ваших обращений на фоне флага и вашего классного финального призыва, чтобы у нас у всех было 36,6 – это, конечно, очень прикольно, классно, если бы это было в рамках сериала «Слуга народа».Но мне кажется, что вы немного потерялись, забылись, что это уже не съемочная площадка и не сериал. Хотя, судя по всему, в вашей жизни ничего не изменилось. По моему мнению, каждое утро вы просыпаетесь с мыслью о том, как бы вам хорошо нанести грим, доехать до съемочной площадки отснять видео, которое для вас готовят профессионалы, прочитать заготовленные не вами тексты, в которые вы особо не вникаете и совершенно спокойно, с чувством исполненного долга вернуться домой и получить бабло, которое, я уверена, наверняка уже льется на какие-то ваши офшорные счета с помощью тех людей, которые активно грабят нашу страну…Ваши видео, которые вы записываете на фоне флага, говорят, что вы а) – некомпетенты, б) – вы не заинтересованы в том, чтобы осваивать профессию президента в полной мере и нести ответственность за все свои действия и поступки, а также за действия и поступки тех людей, которых вы назначаете на определенные высшие должности. Более того, вы не понимаете, по каким критериям этих людей нужно отбирать…Скажу вам честно – эту роль, которую вы сейчас исполняете, вы исполняете не очень талантливо. Когда на своем проекте 95-го квартала вы показывали президентов как алчных, наглых, тупых алкоголиков, наркоманов, сексуальных маньяков и прочее, народ над этим хохотал. Вам это удавалось гораздо более талантливо и было смешно.Сейчас, когда вы пытаетесь изобразить из себя Илона Маска, когда вы стоите в дорогом костюме, когда вы читаете чужой текст, вы выглядите смешно, неубедительно. Мне кажется, что вам пора закончить этот фарс, который вы играете для всей страны и для всего мира», – заявила Егорова.