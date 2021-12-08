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Комик высмеял угрозы Байдена: "Гляньте на Путина"

08 декабря 2021, 18:50  •  174 • Политика
Английский комик Джеймс Корден высмеял угрозы президента США Джо Байдена причинить России "экономическую боль". "Гляньте на Путина. Ему на всё пофиг", - пошутил он.
Ведущий авторской программы "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом" прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которые состоялись 7 декабря в формате видеоконференции.
Комик обратил внимание на резкие слова Байдена, который пообещал доставить России "экономическую боль", если русские войска вторгнутся на Украину. Корден отметил, что президент США выражается как рестлер из 80-х: "Вторгнешься, почуствуешь серьёзную экономическую боль, братишка".
А после телеведущий показал фотографию Путина, который сидит за столом в довольно расслабленной позе и улыбается.
А вот фотография этого разговора. Гляньте на Путина. Это поза человека, которому на всё пофиг,
- пошутил Корден.

Как передаёт портал Народные новости, американские СМИ не смогли прийти к единому мнению по поводу состоявшихся переговоров. Телеканал NBC News считает, что ситуация на Украине станет самым серьёзным испытанием для Байдена со времён вывода американских войск из Афганистана. Газета New York Times, напротив, надеется, что переговоры лидеров двух стран позволят смягчить украинский кризис. Американская пресса сходится лишь в одном: Украина была главной темой переговоров.

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