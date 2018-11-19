Комик и кандидат в президенты Украины Зеленский выбрал себе «идеальный» предвыборный лозунг

Юморист Владимир Зеленский выбрал себе «идеальный» девиз для выборов президента Украины: «Я не шучу!» Комик уже заказал рекламу на билбордах и радио, сообщает LIGA.net.

Известный украинский комик Владимир Зеленский, который сейчас занимает второе по популярности место среди кандидатов в президенты Украины, выбрал себе "идеальный" предвыборный лозунг. «Я не шучу!» - так звучит слоган юмориста.

Сообщается, что шоумен уже заказал себе рекламу с этим лозунгом на билбордах и украинском радио. Также имеются сведения о том, что Зеленский подбирает себе политтехнологов, готовит почву в регионах и постоянно консультируется с политическими экспертами.

«Оплачена зимняя реклама на радио и билбордах с лозунгом: «Я не шучу», - сообщает украинский портал LIGA.net.

Напомним, что в результате недавних опросов общественного мнения выяснилось, что комик Зеленский занимает второе по полярности место среди всех кандидатов на пост президента Украины. Юмористу отдали предпочтение 7,8% респондентов. Первое место занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с рейтингом доверия 13,2%. Третье место досталось действующему главе Украины Петру Порошенко, чей рейтинг составляет 6,8%.