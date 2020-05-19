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Коми предложили включить в проект слияния НАО и Архангельской области
19 мая 2020, 21:55 • 75 • Политика
Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа (НАО) предложили включить республику Коми в состав нового субъекта, объединяющего НАО и Архангельскую область. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Матвей Чупров 19 мая.
«Три соседних северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно. Это позволит реализовывать масштабные проекты и сблизить регионы общими интересами», — цитирует его ТАСС.
Чупров добавил, что при слиянии сразу трех регионов в один получится «мощный арктический субъект», пишет «РИА Новости». На данный момент обсуждается экономическая целесообразность такого объединения.
13 мая врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Название нового субъекта пока не определено.
Цыбульский заверял, что жители НАО сохранят экономические гарантии. Также он подчеркивал, что пока речь идет только о начале обсуждения данного вопроса с общественностью. Разговор с местными жителями будет проведен «довольно быстро, но очень тщательно», а в случае положительного решения переходный период «затянется на год, а может быть, и больше».
Ожидается, что слияние ускорит социально-экономическое развитие обоих регионов и повысит уровень жизни населения. Кроме того, бюджет НАО во многом зависит от доходов от добычи газа и нефти, цена на которую в последнее время не отличается стабильностью, пишет «Газета.ру».
Референдум по вопросу объединения намечен на сентябрь.
Позднее в Госдуме допустили объединение Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2021 году.
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