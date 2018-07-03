Комфортный формат: в Кремле готовы обсуждать встречу Путина и Трампа с глазу на глаз

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа тет-а-тет в Хельсинки возможна при наличии предварительной договорённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, этот формат подходит Кремлю, поскольку российский лидер готов к любым форматам, «которые комфортны его собеседникам». Между тем, в конце прошлой недели в Россию прибыла делегация Конгресса США, в том числе для обсуждения предстоящего 16 июля саммита. По мнению американских парламентариев, оба государства всегда будут конкурировать, но при этом необязательно быть противниками.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа тет-а-тет в Хельсинки 16 июля возможна при наличии предварительной договорённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, мы не исключаем, что, если будет подтверждена предварительная договорённость и будет предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов Путина и Трампа с глазу на глаз», — сказал Песков.

По его словам, такой формат полностью подходит для предстоящего саммита, в том числе потому, что «президент Путин комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам».

Отметим, что ранее американская телекомпания CNN со ссылкой на источник сообщила, что Трамп намерен переговорить с Путиным один на один до того, как к ним присоединятся другие члены делегаций.

В понедельник, 16 июля, ожидается первая полноформатная встреча между президентами России и США. Переговоры пройдут в столице Финляндии — Хельсинки. Местное издание Iltalehti выделило четыре возможных места, в которых может пройти саммит.

В списке значатся принадлежащая финскому правительству усадьба Кенигстедт в Вантаа, резиденция президента страны Саули Ниинистё, отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa, расположенный недалеко от центра Хельсинки, и президентский дворец в центре столицы Финляндии, где, в частности, в сентябре 1990 года проводили переговоры первый президент СССР Михаил Горбачёв и президент США Джордж Буш — старший.

Встреча Путина и Трампа чрезвычайно важна, и всё мировое сообщество ждёт этого события. Такое мнение в интервью RT выразил посол России в США Анатолий Антонов.

«Разумеется, это будет очень важная встреча наших двух лидеров, все с нетерпением ждут этого события. Сейчас отношения России и США переживают не лучший период, и мне было очевидно, что у президентов Путина и Трампа будет только одна возможность встретиться лично и обсудить все вопросы, все раздражающие факторы во взаимодействии наших стран — посмотреть друг другу в глаза и начать диалог», — сказал дипломат.

Визит американских конгрессменов в Россию

В субботу, 30 июня, в Россию прибыла делегация конгресса США. Одна из целей их визита — обсуждение предстоящей встречи лидеров двух государств. В преддверии визита спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выражала надежду, что поездка изменит мнение американских конгрессменов о России в лучшую сторону. Первым пунктом визита делегации США стало посещение Санкт-Петербурга, где 2 июля состоялась встреча с губернатором города Георгием Полтавченко.

«Сейчас у нас напряжённые отношения между нашими странами. И нам очень важно иметь хорошие отношения с Россией, и, разумеется, президент Трамп думает так же. Я думаю, мы всегда будем конкурентами, потому что Россия и США — большие страны с различными интересами, но нам необязательно быть противниками», — сказал сенатор от штата Алабама Ричард Шелби в ходе встречи с Полтавченко.

Он также выразил надежду, что во время посещения Москвы американской делегации удастся провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Однако, позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что такая встреча не состоится из-за плотного графика российского лидера, но это никак не скажется на эффективности визита американских конгрессменов в целом.

Председатель сенатского комитета конгресса США по ассигнованиям Ричард Шелби

Reuters

Подчеркнём, что и без переговоров с президентом РФ у делегации конгресса США достаточно насыщенная программа. На 3 июля запланированы контакты по линиям МИД, Совета Федерации и Госдумы. Стоит отметить, что в столицу России американские представители прибыли из Санкт-Петербурга на скоростном поезде «Сапсан».

Программа мероприятий в Москве началась с беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Дискуссия продолжалась более часа, а по её итогам сенатор Шелби назвал встречу «хорошей». «Мы обсудили много серьёзных вопросов, в основном концентрировались на предстоящей встрече президентов Трампа и Путина», — пояснил он, добавив, что оба лидера будут надеяться, что 16 июля станет их «лучшим днём».

Следующим пунктом повестки дня значилось посещение Госдумы, где главу американской делегации поразил «аншлаг» в зале пленарных заседаний. Ожидалось, что первые российско-американские межпарламентские переговоры в ГД с мая 2013 года будут широко освещены прессой, однако конгрессмены попросили провести её в закрытом режиме — российская сторона пошла на встречу коллегам с Капитолийского холма.

«Надеюсь, что у нас с вами этот разговор состоится и в будущем заложит основы для того, чтобы такие встречи продолжались и были содержательными», — заявил спикер нижней палаты парламента Владимир Володин, встречая делегацию США.

Кроме того, депутаты приняли приглашение американских коллег в Вашингтон. Как заявил председатель Комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков, визит может состояться в этом году.

В свою очередь Шелби выразил надежду на начало «нового дня» в отношениях между странами. По его словам, налаживание диалога пойдёт на пользу народам России и США и во благо всем людям в мире.

Добавим, что во второй половине дня ожидаются переговоры в Совете Федерации. С российской стороны делегацию будет возглавлять председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачёв.