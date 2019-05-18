«Комфортная и быстрая дорога»: автотрасса «Таврида» в Крыму готова более чем на 60%

Федеральная трасса «Таврида», которая свяжет Крымский мост с Симферополем и Севастополем, построена более чем на 60%. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе визита в Крым сообщил, что все работы ведутся по графику и работы будут завершены к концу 2020 года. После открытия движения по четырёхполосной магистрали добраться из Керчи до Симферополя можно будет за два часа, тогда как сейчас этот путь занимает около 3,5 часов. Кроме того, глава Минтранса отметил, что строители выполнят поручение президента РФ и откроют железнодорожную часть Крымского моста с опережением графика — осенью 2019-го.

Строительство трассы федерального значения «Таврида», которая свяжет Симферополь и Севастополь с восточной частью полуострова, Керчью и Крымским мостом, завершено более чем на 60%. Об этом в ходе своего визита в Крым сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, отметивший, что все работы ведутся по графику.

«На сегодняшний день в целом готовность трассы — более 60%. Но должен сказать, что работы по инженерному укреплению не такие капиталоёмкие, но достаточно продолжительные по времени. Если мы успеем открыть дорогу раньше, то достаточно на небольшое время», — заявил министр транспорта.

Он отдельно отметил работу подрядчиков (включая генподрядчика, ЗАО «ВАД») и властей Крыма и Севастополя, которые помогают оперативно решать возникающие вопросы по переносу инженерных коммуникаций вдоль «Тавриды». Во многом это связано с тем, что строительство 250-километровой трассы ведётся как на новых участках, так и в рамках реконструкции существующих автодорог.

«На тех участках, где нужно строить дорогу в новом направлении, где через населённые пункты остаётся старая дорога, там вовсю происходят работы. «ВАД» очень плотно и интенсивно трудится», — цитирует ТАСС Дитриха.

«Те участки, где дорога готова в четырёхполосном исполнении — это, конечно, совсем новое качество жизни, которое крымчане увидят в самом конце 2020 года. Нам нужна дорога, которая на всём протяжении будет очень быстрой, комфортной», — добавил министр.

Отметим, что ввод в эксплуатацию семи участков «Тавриды» протяжённостью 250,75 км запланировано на декабрь 2020-го. Спустя год ожидается пуск 8-го участка, который свяжет «Президентскую дорогу» в Севастополе и Ялтинское кольцо, а все работы на четырёхполосной «Тавриде» должны быть завершены в 2022 году. Ожидается, что путь от Керчи до Симферополя будет занимать два, а не три с половиной часа как сейчас, а от Керчи до Севастополя — менее трёх часов.

На сегодняшний день открыто движение по двум полосам дороги от Керчи до Симферополя (пуск движения по первым участкам состоялся в конце декабря 2018-го). Это, в частности, позволило решить транспортную проблему в районе Феодосии, где дороги были сильно загружены после запуска Крымского моста.

Причём транспортные объекты «Тавриды» вводятся в строй по мере своей готовности. Так, утром 19 мая откроется движение по развязке обхода Симферополя, работы по возведению которой были завершены на днях.

Движение на участки автодороги «Таврида»

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Напомним, что в середине апреля вице-премьер РФ Дмитрий Козак не исключил, что федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя может быть продлена после 2022 года. На полях V Ялтинского международного экономического форума он также сообщил, что в течение пяти лет планируется завершить реконструкцию дороги вдоль южного берега Крыма.

«Крымский бюджет растёт хорошими темпами, и в перспективе до 2025 года примерно мы сможем реконструировать очень популярную для туристов дорогу по южному берегу Крыма», — заявил Козак.

Добавим, что в ходе своей поездки в Крым Евгений Дитрих заявил журналистам, что Минтранс выполнит поручение президента РФ Владимира Путина и откроет железнодорожную часть моста через Керченский пролив с опережением графика, осенью 2019 года. Об этом российский лидер 16 мая говорил в ходе медиафорума ОНФ в Сочи.

«Открыть Крымский мост было недостаточно, нужно обеспечить железнодорожное сообщение... В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает», — отметил Путин.

По словам главы комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, продолжающееся инфраструктурное развитие транспортной системы полуострова существенно меняет ситуацию в регионе.

«Круглосуточно идут работы. Майские праздники показали положительные тенденции: участок Керчь — Симферополь зарекомендовал себя замечательно. Мы понимаем, что летом поток будет в разы больше, но при этом с каждым годом всё легче и легче передвигаться по Крыму», — рассказал RT политик.

Комментируя ход строительства железнодорожной части моста через Керченский пролив, Черняк отметил, что он не повлияет на количество туристов в Крыму в 2019 году, но ситуация изменится в 2020-м (особенно в зимний период, когда сокращается число рейсов между городами Крыма и других российских регионов).

«Это даст возможность дешевле приезжать, потому что билеты на самолёт довольно недешёвые в Крым, да и не со всей Россией у нас есть прямое сообщение, поэтому многим приходится летать «зигзагом», а это накладно для семьи. Поэтому надеемся на стабильное железнодорожное пассажирское сообщение, особенно с дальними регионами», — отметил собеседник RT.

Он добавил, что вторым важным аспектом запуска ж/д сообщения станет начало полноценных железнодорожных грузоперевозок, которые будут привозить в Крым продукты, стройматериалы и товары народного потребления всех направлений.

«Мы надеемся, что это даст значительное снижение цен на все виды товаров. А все виды товаров, соответственно, влияют на ценовую политику себестоимости путёвки... Как говорится, от зубной щётки до оборудования. Если ценовая политика начнёт падать, как мы планируем, больше смогут людей приехать и качественнее отдохнуть», — подытожил Черняк.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT констатировал, что разветвлённая логистическая сеть — это в принципе основа процветания любого региона.

«Поэтому Крым, который имеет, фактически, лишь один путь на материк, для комфортной жизни, отдыха, экономического развития просто обязан иметь сбалансированную, качественную сеть дорог. Открытие ж/д путей через Крымский мост позволит доставлять на полуостров промышленные товары уже не в локальных, а в стратегических объёмах», — отметил парламентарий.

Также с запуском железнодорожного сообщения на полуострове связывают большие ожидания в плане снижения цен на топливо и товары общего потребления. Кроме того, железная дорога позволит относительно недорого и достаточно комфортно путешествовать в Крым, добавил Бальбек.