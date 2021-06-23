Комендантский час в Греции отменят раньше положенного

Власти Греции приняли решение отменить комендантский час раньше, чем было запланировано. Кроме того, жителям страны смягчат масочный режим.

Заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас сообщил, что 24 июня с 05:00 перестаёт действовать требование носить маски на улице, если рядом не слишком много людей.

"Такое решение единогласно принял комитет эпидемиологов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране", - произнёс чиновник в ходе брифинга.

Он добавил, что в помещениях защитные маски по-прежнему следует носить в обязательном порядке.

12 июня в Греции был введён комендантский час. С 01:30 до 05:00 гражданам не разрешалось передвигаться по улицам. Ограничительная мера должна была действовать до 1 июля, но её решили отменить раньше - с 28 июня.

С 28 июня несколько ослабят требования к общепиту. Сейчас в кафе и ресторанах за одним столиком не должно собираться больше шести человек, вскоре разрешат садиться по 10 человек за стол.