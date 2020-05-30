Комендантский час и ввод Нацгвардии: как в США подавляют массовые беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей ввёл комендантский час в связи с продолжающимися масштабными акциями протеста, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержании полицией. По данным СМИ, правоохранители арестовали уже более 50 участников демонстраций. Также был задержаны журналисты CNN. Всего массовыми беспорядками охвачены не менее 30 городов США, как сообщает пресса. В некоторые из них власти решили направить Нацгвардию. В МИД России отметили, что видеозапись задержания Флойда «свидетельствует, что речь идёт о жестоком убийстве», и призвали американскую сторону к тщательному расследованию.

В США продолжаются массовые акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией в Миннесоте.

Как сообщает Associated Press, беспорядками, сопровождаемыми актами вандализма, охвачены, помимо Миннеаполиса, Нью-Йорк, Атланта, Альбукерке, Сан-Хосе, Хьюстон, Финикс и Денвер.

По данным CNN, акции проходят не менее, чем в 30 городах Соединённых Штатов.

В частности, AP со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон приказал армии привести в готовность подразделения военной полиции для развёртывания в Миннеаполисе, где уличные акции не стихают уже несколько дней. По данным агентства, приказ поступил после того, как президент США Дональд Трамп попросил министра обороны Марка Эспера представить варианты урегулирования ситуации в городе.

До этого мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил о введении в городе комендантского часа с вечера пятницы. Об этом сообщили городские власти в Twitter. Отмечается, что решение было принято после трех дней массовых протестов, грабежей и поджогов.



Режим действует с 20:00 по местному времени до 6:00 во всех общественных местах и на улицах. От выполнения комендантского часа освобождены аварийные бригады, спасательные и другие экстренные службы, СМИ, а также бездомные и те, кто «вынужден бежать от опасности».

Стоит отметить, что ранее в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а также было принято решение направить туда более 500 бойцов Национальной гвардии США. При этом рассматривается вопрос о введении ещё 1700 военнослужащих, сообщили в Нацгвардии Миннесоты.

По данным телеканала, полиция Миннеаполиса на 30 мая арестовала уже более 50 участников протестов, ещё около 200 митингующих задержаны в Техасе.

Кроме того, во время прямого эфира были задержаны журналист телеканала Омар Хименес и его команда, освещавшие демонстрации. Позже корреспондент и съёмочная группа были отпущены на свободу, а CNN получил извинения от губернатора штата Миннесота за этот инцидент.

Протесты в Миннеаполисе продолжаются уже несколько дней. За это время погиб по меньшей мере один человек, десятки магазинов были разграблены или сожжены.

В ночь на пятницу участники акции окружили полицейский участок. Правоохранители попытались разогнать толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, однако протестующие смогли прорваться к зданию и поджечь его. После этого стало известно, что протестующим удалось поджечь здание банка Wells Fargo, которое находится недалеко от полицейского участка.

В свою очередь, губернатор штата Джорджия Брайан Кемп также объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Атланте. В своем Twitter губернатор уточнил, что мера позволит задействовать до 500 бойцов Нацгвардии «для защиты людей и собственности».

В Атланте мирные протесты продолжались несколько часов, а затем участники акций начали разбивать полицейские машины, а также бросать в полицейских камни и бутылки.

В ходе протестов в городе Окленд в штате Калифорния погиб сотрудник федеральной службы охраны Министерства внутренней безопасности США. Как сообщает CNN, двое офицеров получили огнестрельные ранения в ночь на субботу, в результате чего один из них скончался. Второй находится в больнице.

Телеканал NBC News сообщил, что из-за массовых протестов Секретная служба заблокировала доступ в Белый дом. Оцепление было установлено примерно на час, когда ситуация в Вашингтоне стала неспокойной. В результате были задержаны два человека, которые бросали бутылки с водой в полицейских и сотрудников Секретной службы.

Напомним, беспорядки начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний местный житель Джордж Флойд скончался в больнице.

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В сети было распространено видео, на котором один из правоохранителей прижал шею Флойда коленом, когда тот уже лежал на земле. Мужчина неоднократно жаловался, что ему нечем дышать, после чего потерял сознание. После того, как видеозапись из соцсетей получила широкую огласку, городские власти заявили об увольнении четверых сотрудников полиции.

МИД России, комментируя происходящее в США, призвал американскую сторону тщательно расследовать убийство Джорджа Флойда. В ведомстве подчеркнули, что при задержании мужчина «был задушен на глазах у многочисленных прохожих», а видеозапись инцидента «со всей очевидностью свидетельствует, что речь идёт о жестоком убийстве».

В МИД указали, что Вашингтон из года в год отказывается расширять свои международно-правовые обязательства в гуманитарной сфере, по-прежнему не участвует в большинстве основных международных договоров по правам человека, продолжает игнорировать рекомендации правозащитных организаций.

«Призываем американские власти принять реальные и действенные меры по исправлению сложившейся ситуации, вернуться к добросовестному выполнению международных обязательств, привести национальное законодательство в соответствие с базовыми принципами ООН по применению правоохранительными органами силы и огнестрельного оружия. И, конечно, тщательно расследовать убийство Джорджа Флойда», — говорится в сообщении на сайте ведомства.