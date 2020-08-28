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Комендант Башуцкий и кража "Медного всадника"

28 августа 2020, 08:00  •  78 • Аналитика
© РИА Новости / Игорь Руссак
В этот день, …лет назад
Двадцать восьмого августа 1771 года родился будущий генерал Павел Яковлевич Башуцкий. Он 30 лет был военным комендантом Санкт-Петербурга. Должность хлопотная и многотрудная. Размещение военных, караулы, поддержание порядка в городе, гауптвахта. Башуцкий был командиром лейб-гвардии Измайловского полка, воевал с французами в кампании 1807 года, награжден орденом Святого Георгия III класса. Во время Отечественной войны занимался формированием и обучением столичного ополчения. Сражался со своими ополченцами против французов в Польше и Германии.
© РИА Новости / Максим Филимонов
Репродукция картины-копии "Портрет Александра I"
При этом, надо признать, что Башуцкий был ума не острого, тугодум, но отличный и честный служака. Александр I любил своего коменданта, постоянно награждал, хотя иногда и незлобиво подшучивал над ним. Однажды император он с совершенно серьезным лицом говорит Башуцкому:
‒ Г-н комендант! Что у вас за порядок! Где монумент Петру Великому?
‒ На Сенатской площади, — отвечает генерал, бледнея.
‒ Был да сплыл! Сегодня ночью украли. Поезжайте разыщите!
Башуцкий уехал, но вскоре возвращается веселый, и от двери кричит:
‒ Успокойтесь, Ваше Величество. Монумент целехонек, на месте стоит! А чтобы чего не случилось, я приказал к нему поставить часового.
Александр и все присутствовавшие при этой курьезной сцене захохотали.
‒ 1-е апреля, любезнейший, 1-е апреля, ‒ сказал государь.
А этой же ночью Башуцкий неожиданно будит государя:
‒ Пожар!
Александр встает, одевается, выходит, спрашивая:
‒ А где пожар?
‒ 1-е апреля, Ваше Величество, 1-е апреля.
Государь посмотрел на Башуцкого с соболезнованием и сказал:
‒ Дурак, любезнейший, и это уже не 1-е апреля, а сущая правда...
© РИА Новости
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
О шутках Александра I писал и Пушкин:
Брови царь нахмуря,
Говорил: "Вчера
Повалила буря
Памятник Петра".
Тот перепугался.
"Я не знал!.. Ужель?" ‒
Царь расхохотался.
"Первый, брат, апрель!"... и т.д.
Русские императоры вообще были шутниками. Вспоминается еще один случай с Александром I. Путешествуя по Малороссии, он проезжал в жаркий полдень какое-то село и решил немного отдохнуть в волостном правлении. Волостной голова узнал о том, что кто-то зашел в правление, поспешил туда. В то время носились слухи о возможном проезде императора, и волостной голова решил узнать у заезжего, не слышал ли тот чего о поездке императора.
В избе голова увидел какого-то офицера в запыленном сюртуке, решил, что это не слишком важная птица и стал чваниться и задирать нос: "А какое дело пану требуется у нас?"
Вопрос и фигура головы позабавили императора. Он улыбнулся в ответ: "А ты кто такой, вероятно, десятский?"
Нос головы задрался чуть выше: "Бери выше!"
Александр Павлович, улыбаясь, продолжал расспрашивать: "Сотский?"
Нос головы еще более приподнялся: "Бери выше!"
‒ Писарь?
Нос головы поднялся чуть ли не к потолку: "Бери выше!"
Император уже чуть не давился от смеху: "Неужели сам голова?"
Волостной голова милостиво кивнул и важно сказал: "А може буде и так".
И с вершины своего великолепия голова решил поинтересоваться: "А ты, пане, хто такой, поручик?"
Улыбаясь, царь ответил: "Бери выше!"
Нос головы чуть опустился: "Капитан?"
‒ Бери выше!
Нос у головы уже совсем опустился, руки по швам: "Полковник?"
Ответ спокоен, но страшен: "Бери выше!"
Голова уже трусливо запинается: "Янарал?"
Следует убийственный ответ: "Бери выше!"
И только тут до волостного головы доходит, с кем он так беседовал. Он бросается в ноги императору и вопит отчаянным голосом: "Батечко! Так оцеж-то ты наш белый, наш восточный царь! О, прости ж, твое царское величество меня, дурня старого!"...
© РИА Новости / Александр Поляков
Венец, скипетр и держава из Оружейной палаты Кремля.
Но вернемся к Башуцкому. Был какой-то высокоторжественный день, весь двор только что сел за парадный стол. Комендант стоял у окна с платком в руках, чтобы подать сигнал, когда нужно будет после тоста императора виват из крепости палить. И тут как на грех к переполненному чувством высокого долга Башуцкому подходит обер-гофмаршал Александр Львович Нарышкин, известный шутник и острослов, и спрашивает коменданта:
‒ Я всегда удивляюсь точности крепостной пальбы и, как хотите, не понимаю, как это вы делаете, что пальба начинается всегда вовремя…
‒ О, помилуйте! ‒ отвечает Башуцкий, ‒ очень просто! Я возьму да махну платком, вот так!
И взаправду махнул платком, и к общему удивлению поднялась несвоевременная пальба. Но всего смешнее было то, что Башуцкий никак не мог понять, как это могло случиться, и собирался после обеда сделать строгий розыск и найти виновного.
Еще анекдот. Приказано было солдатам развод назначить в шинелях, если мороз ниже минус 10°. К Башуцкому (впрочем, называется фамилия и другого коменданта) приходит плац-майор, с вопросом: как проводить развод.
‒ А сколько сегодня градусов? – спрашивает комендант.
‒ Минус пять.
‒ Развод без шинелей, ‒ распоряжается Башуцкий.
Но когда наступило время развода, изменчивая петербургская погода сыграла шутку: мороз опустился до минус 15-ти. Император был недоволен и сделал Башуцкому замечание. Комендант, возвратясь в свой кабинет с жарко натопленным камином, призывает плац-майора, и кричит ему:
‒ Что вы это, милостивый государь, шутить со мною вздумали. Я знаете что могу с вами сделать?! Я не позволю себя дурачить. Так минус пять было?
Уволить или отрубить ноги? Когда взятка – опасная игра
‒ Когда я докладывал Вашему превосходительству, термометр показывал…
Но Башуцкий оборвал плац-майора:
‒ Термометр-то показывал, да вы-то соврали. Так чтоб больше этого не было. Извольте впредь являться ко мне в кабинет с термометром. Я сам буду смотреть, а не то опять выйдет какая-нибудь катавасия...
© РИА Новости / Алексей Хованов
Кстати, сын коменданта Башуцкого, Александр Павлович, был в свое время известным литератором, в петербургском свете он славился острым умом, розыгрышами и тонким юмором. Граф В.А. Соллогуб в своих воспоминаниях рассказал о том, как однажды император Александр I преподал урок жизни Башуцкому-младшему:
"По званию своему камер-пажа он в дни своей молодости часто дежурил в Зимнем дворце. Однажды он находился с товарищами в огромной Георгиевской зале. Молодежь расходилась, начала прыгать и дурачиться. Башуцкий забылся до того, что вбежал на бархатный амвон под балдахином и сел на императорский трон, на котором стал кривляться и отдавать приказания. Вдруг он почувствовал, что кто-то берет его за ухо и сводит с ступеней престола. Башуцкий обмер. Его выпроваживал сам государь, молча и грозно глядевший. Но должно быть, что обезображенное испугом лицо молодого человека его обезоружило. Когда все пришло в должный порядок, император улыбнулся и промолвил: "Поверь мне! Совсем не так весело сидеть тут, как ты думаешь"".
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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