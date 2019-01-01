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Комедиант Зеленский, выступающий против войны на Донбассе, объявил об участии в выборах президента

01 января 2019, 10:39  •  214 • Политика
Руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский в новогоднем обращении объявил об участии в выборах президента Украины. Комедиант, занимающий в рейтингах украинских политиков второе место, выступает против войны на Донбассе.
Известный украинский комик Владимир Зеленский, который сейчас занимает второе по популярности место среди возможных кандидатов в президенты Украины, официально подтвердил свое участие в предвыборной гонке.
В своем новогоднем обращении в эфире принадлежащего Игорю Коломойскому телеканала "1+1" Зеленский не преминул сделать выпад в сторону "великих" украинских политиков, склонных давать пустые обещания, и заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Украины.
Ранее в интервью для YouTube канала украинского журналиста Дмитрия Гордона комедиант говорил о том, что в случае своего избрания намерен остановить войну на Донбассе. Он констатировал, что Минские соглашения не работают, однако выступил против силового решения проблемы. Человеческие жизни, подчеркивал он, должны стоять на первом месте, поэтому придется "переступить через себя" и вести переговоры.
При этом Зеленский высказал мнение, что переговоры следует вести не с руководством ДНР и ЛНР, а с Кремлем. В результате переговоров, предлагал он, следует сформировать список требований к властям Украины с тем, чтобы вынести его на общенациональный референдум и решить, с какими пунктами следует согласиться, а какие отстаивать.
Напомним, выборы президента Украины состоятся в марте 2019 года. В рейтингах популярности украинских политиков, которых чаще других называют в числе кандидатов, Зеленский занимает второе место. Лидерство остается за экс-премьером Юлией Тимошенко.

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